Takie plany ma Andrzej Duda wobec Karola Nawrockiego. Zacznie już niebawem

Karol Nawrocki w sierpniu zastąpi Andrzeja Dudę na stanowisku prezydenta RP. Jeszcze zanim to nastąpi, obecny prezydent ma plany związane ze swoim następcą. Jak się okazuje, politycy odbędą serię spotkań. Minister Andrzej Dera poinformował w TVN24, że pierwsze spotkanie Andrzeja Dudy i Karola Nawrockiego, zaplanowane na wtorkowy wieczór po powrocie urzędującego prezydenta z Litwy, będzie miało charakter ogólny.

- Pierwsze spotkanie, myślę, będzie miało taki bardziej charakter ogólny. A potem już będą umówione techniczne spotkania, żeby poprzekazywać to, co jest w toku w tej chwili. Wszystkie sprawy dotyczące bezpieczeństwa, polityki zagranicznej, również tego, co się dzieje w Kancelarii - wyjaśnił Dera.

Celem tych rozmów jest przekazanie kluczowych informacji dotyczących bieżących spraw państwowych, w tym kwestii bezpieczeństwa, polityki zagranicznej oraz funkcjonowania Kancelarii Prezydenta.

Spotkanie Dudy i Nawrockiego

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Andrzeja Derę, po wstępnym spotkaniu odbędą się bardziej szczegółowe rozmowy techniczne. Mają one na celu przekazanie wiedzy na temat spraw będących w toku, aby zapewnić ciągłość i efektywne działanie państwa. Spotkania te mają odbyć się przed zaprzysiężeniem Karola Nawrockiego, które zaplanowano na 6 sierpnia.

Andrzej Dera odniósł się również do kwestii przyszłości pracowników Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy. Podkreślił, że ich kadencja kończy się 5 sierpnia, jednak Karol Nawrocki ma pełne prawo zatrzymać w swojej ekipie tych, których uzna za wartościowych.

- My, z pozycji ludzi pana prezydenta Andrzeja Dudy mamy jasną sytuację prawną. 5 sierpnia kończymy swoje urzędowanie - powiedział minister. - Pan prezydent dobiera sobie ludzi takich, których będzie potrzebował, do których ma zaufanie - dodał.

Co z Kancelarią Prezydenta?

Minister Dera zaznaczył, że proces doboru składu Kancelarii Prezydenta przez Karola Nawrockiego dopiero się rozpoczyna i może potrwać około tygodnia lub dwóch.

- Ja myślę, że gdzieś tydzień, dwa on potrwa, żeby tych najbliższych współpracowników sobie dobrać, bo przypomnę, że prezydent elekt bardzo szybko będzie wchodził w te tory, bo już będą jakieś pisma, będą listy do pana prezydenta, będą jakieś zaproszenia na spotkania, bo wielu polityków będzie się chciało spotkać z nowym prezydentem, z prezydentem elektem, więc kancelaria prezydenta Nawrockiego, dzisiaj jeszcze elekta, no musi zacząć w bardzo szybkim czasie pracować - ocenił Dera.

Podkreślił, że nowy prezydent elekt szybko wejdzie w swoje obowiązki, dlatego ważne jest, aby jego kancelaria zaczęła sprawnie funkcjonować w krótkim czasie.

