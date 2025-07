Sejm wydaje coraz więcej, żeby dogodzić poselskim żołądkom. Kancelaria zamawia tony żywności za 4,2 mln zł!

Nie ma to jak zostać posłem. Nie dość, że parlamentarzystom przysługują wysokie apanaże i dodatki, to można się tanio najeść w sejmowym lokalu gastronomicznym. Posłów jest tylko 460, obradują kilka dni w miesiącu, a zjadają tony żywności, za którą płacimy my, podatnicy. W tym roku Kancelaria Sejmu zamówi do restauracji produkty za rekordową kwotę 4,2 mln zł!

i Autor: Super Express (2) Sejmowa stołówka