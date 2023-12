Sejm ostro bierze się do roboty. Hołownia podkręca tempo

Ależ oni się kłócą. Tym razem poszło o 800 plus "To obrzydliwe"

Wiemy co Polacy myślą o sejmowych komisjach śledczych. Zaskakujący sondaż

Poza dniami posiedzeń w Sejmie przebywa z reguły tylko garstka posłów. W ostatnich latach posiedzenia odbywały się coraz rzadziej. W kadencji 2011-2015 takich dni było łącznie 287 dni. W kolejnej, 2015-2019 było ich 235. Kolejny, skokowy wręcz spadek to zakończona właśnie kadencja i już tylko 195 dni. Wszystko wskazuje na to, że pod rządami Szymona Hołowni wiele się zmieni.

W przyszłym roku niższa izba polskiego parlamentu będzie się zbierać z niespotykaną ostatnio regularnością, co 2 tygodnie na 3-dniowych posiedzeniach. Tak wynika ze świeżo opublikowanego terminarzu prac Sejmu na 2024 rok. Do lipca planowanych jest zatem dwanaście 3 dniowych posiedzeń. To 36 dni, czyli o ponad 60% więcej niż w pierwszej połowie tego roku, kiedy dni posiedzeń było zaledwie 22. Pierwsze posiedzenie po Nowym Roku planowane jest na 10-12 stycznia.

Posłowie pracowali w ostatnich latach mniej, ale za więcej. Pod koniec lipca 2021 roku prezydent Andrzej Duda wydał rozporządzenie, zgodnie z którym wzrosły wynagrodzenia urzędników państwowych oraz posłów. Uposażenie parlamentarzystów wynosiło 8 tys. zł brutto, a do tego dochodziła dieta w wysokości 2,5 tys. zł. Po zmianie kwoty te wynoszą 12,8 tys. zł i 4 tys. zł.

W naszej galerii zobaczysz wszystkie stylizacje Szymona Hołowni:

Nowy Rząd zlikwiduje Służby Specjalne?! Niemczyk: konieczny jest audyt. | Dudek o Polityce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.