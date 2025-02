i Autor: Paweł Dąbrowski / Super Express

Szokujące informacje

Zapadła decyzja ws. Romanowskiego. „Szajsik za duży hajsik”

Dziś w Sejmie zapadła kluczowa decyzja w sprawie Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Komisja przedłożyła wniosek o zgodę na aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości.Ma to zapewnić jego stawiennictwo przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Jednocześnie zarekomendowano uchylenie immunitetu i areszt dla Marcina Romanowskiego. Oskarża się go o nieprawidłowości w zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości.