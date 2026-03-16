Sejm bez większości? Nowa prognoza wyborcza zaskakuje! Polityczny pat coraz bliżej?

Najnowsza prognoza Onetu pokazuje, że Koalicja Obywatelska prowadzi z 33,1% poparcia, wyprzedzając PiS o prawie 7 punktów.

Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej zyskują, co może oznaczać, że trzy prawicowe ugrupowania wejdą do Sejmu, zmieniając układ sił.

Wiele głosów może zostać zmarnowanych, ponieważ Polska 2050, PSL i Partia Razem mogą nie przekroczyć progu wyborczego.

Czy brak większości i pat na prawicy doprowadzi do wspólnych list wyborczych, aby uniknąć politycznego impasu?

Według analizy Onetu Koalicja Obywatelska może liczyć na 33,1% poparcia, co daje jej wyraźne prowadzenie. To blisko 7 punktów procentowych przewagi nad Prawem i Sprawiedliwością, które z wynikiem 26,3% odnotowuje spadek o ponad 9% w porównaniu do ostatnich wyborów. Ale to nie wszystko, prawdziwe trzęsienie ziemi dzieje się na prawicy.

Konfederacja w górę, koalicja w dół

Na podium, tuż za PiS, wkracza Konfederacja z poparciem około 13%. To znaczący wzrost, który pokazuje, że prawicowi wyborcy coraz częściej szukają alternatywy dla partii Jarosława Kaczyńskiego. Co więcej, Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna również przekracza próg wyborczy, osiągając około 8,7%. To oznacza, że aż trzy ugrupowania o profilu prawicowym lub skrajnie prawicowym mogą znaleźć się w Sejmie, znacząco zmieniając jego układ.

Na ostatnim miejscu wśród partii przekraczających próg wyborczy znalazłaby się Lewica z wynikiem 6,4%, co jest spadkiem w porównaniu do poprzednich wyborów. Jednak prawdziwy dramat rozgrywa się pod progiem.

Zmarnowane głosy i polityczny chaos

Prognoza Onetu wskazuje, że Polska 2050 (ok. 2,3%), Polskie Stronnictwo Ludowe (ok. 2,8%) oraz Partia Razem (ok. 3,7%) mogą nie przekroczyć progu wyborczego. To oznaczałoby ogromną liczbę zmarnowanych głosów, które w polskim systemie wyborczym nie przekładają się na mandaty. Taka sytuacja może drastycznie zmienić końcowy rozkład sił w Sejmie i utrudnić tworzenie stabilnego rządu.

Przełożenie tych wyników na mandaty jest jeszcze bardziej alarmujące. Koalicja Obywatelska mogłaby zdobyć około 188 mandatów, Prawo i Sprawiedliwość – 153, Konfederacja – 62, Konfederacja Korony Polskiej – 40, a Lewica – 17.

Brakująca większość i pat na prawicy

W takim układzie obecna koalicja rządowa miałaby zaledwie około 205 mandatów. Do większości potrzeba 231 posłów, co oznacza brak aż 26 miejsc. Co ciekawe, partie prawicowe łącznie dysponowałyby aż 255 mandatami. Problem w tym, że stworzenie rządu w tym obozie również byłoby niezwykle trudne. Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera, jednoznacznie zapowiedział, że nie widzi możliwości współpracy z ugrupowaniem Grzegorza Brauna. Bez jego posłów zbudowanie prawicowej większości jest praktycznie niemożliwe.

Wspólne listy jako ostatnia deska ratunku?

W obliczu takiego scenariusza, w koalicji rządzącej coraz częściej mówi się o wspólnym starcie ugrupowań centrolewicowych. Jedna lista obejmująca Koalicję Obywatelską, Lewicę, PSL i Polskę 2050 mogłaby zwiększyć szanse na uzyskanie większości nawet do 50%. Jednak wcześniejsze doświadczenia pokazują, że poparcie dla poszczególnych partii nie sumuje się w prosty sposób, a część wyborców może zniechęcić się do takiej konstrukcji list.

Dla liderów obecnej koalicji kluczowe staje się znalezienie sposobu na ograniczenie liczby zmarnowanych głosów, by uniknąć politycznego impasu i utraty władzy. Czy polska scena polityczna stoi w obliczu największych przetasowań od lat? Najbliższe miesiące pokażą, czy te prognozy się sprawdzą.

