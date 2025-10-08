"SE" proponuje całkowitą prohibicję przy Wiejskiej. Posłowie bronią jednak wódki jak niepodległości

Jak ktoś chce się napić to napije się w pokoju

Niektóre wydarzenia w trwającej kadencji Sejmu przywołują wspomnienia z mocno rozrywkowych lat 90-tych. Pijany aktor szarpiący się z posłem, śpiewy do rana, czy wyzwiska podczas zakrapianych alkoholem kolacji to nie są sytuacje, które powinny mieć miejsce w parlamentarnym kompleksie przy ulicy Wiejskiej. Może zatem warto pomyśleć o prohibicji w Sejmie i przyległym do niego hotelu? Posłowie kategorycznie się sprzeciwiają takim pomysłom. Na „nie” jest nawet zdeklarowany abstynent Robert Telus (56 l.). - Ja się obchodzę bez alkoholu, ale to byłaby przesada. Potrzebny jest we wszystkim rozsądek. Jak ktoś chce się napić piwka to zrobi to w hotelu, albo na mieście – mówi poseł PiS. Warto jednak zauważyć, że na mieście politycy nie są anonimowi i alkoholowe wybryki mogłyby skończyć się dla nich skandalem. Do sejmowej restauracji wstęp mają tylko zaproszeni goście i parlamentarzyści. W dodatku kieliszek wódki za 12 złotych to dość atrakcyjna cena jak na centrum stolicy. - Hotel to nie jest Sejm. Nie widzę tu żadnego problemu. Przykłady pijaństwa w Sejmie? To może poszerzyć zakaz sprzedaży alkoholu na całą Polskę, bo też są różne przypadki – oburza się Marcin Józefaciuk (43 l.) z Koalicji Obywatelskiej.

Pijackie incydenty są wszędzie

Może zakaz poprze Bolesław Piecha (71 l.), poseł który lata temu mówił już o swoim problemie alkoholowym. - Alkohol w hotelu sejmowym mi nie przeszkadza. Posłowie przecież są tam po pracy. Lampka wina do kolacji nie jest problemem – przekonuje były minister zdrowia. Z kolei były minister nauki z Nowej Lewicy twierdzi, że takie incydenty jak te restauracji sejmowego hotelu zdarzają się wszędzie. – Są też w zakładach pracy, szkołach, czy na uczelniach. Jak nie będzie piwa, czy wina w restauracji to wszyscy będą sami przynosić w torbach, będą też pić w pokojach. Jak ktoś będzie chciał wypić to wypije – mówi Dariusz Wieczorek.

VOD 1 EXB Miłosz motyka 07.10.2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.