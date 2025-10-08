"SE" proponuje całkowitą prohibicję przy Wiejskiej. Posłowie bronią jednak wódki jak niepodległości

Jacek Prusinowski
Jacek Prusinowski
2025-10-08 5:25

Z zadziwiająca regularnością docierają do nas informacje o kolejnych awanturach w hotelu sejmowym. To co łączy nocne śpiewy, wyzwiska w restauracji, czy nawet rękoczyny to alkohol. „Super Express” postanowił więc zapytać wybrańców narodu, czy nie warto pomyśleć o całkowitej prohibicji przy Wiejskiej. Efekt przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. - Dojdziemy do jakiegoś szaleństwa – mówi Dariusz Wieczorek (60 l.) z Nowej Lewicy.

Telus, Wieczorek, Józefaciuk

i

Autor: Marcin Wziontek / Super Express(2); Marek Zieliński / Super Express

Jak ktoś chce się napić to napije się w pokoju

Niektóre wydarzenia w trwającej kadencji Sejmu przywołują wspomnienia z mocno rozrywkowych lat 90-tych. Pijany aktor szarpiący się z posłem, śpiewy do rana, czy wyzwiska podczas zakrapianych alkoholem kolacji to nie są sytuacje, które powinny mieć miejsce w parlamentarnym kompleksie przy ulicy Wiejskiej. Może zatem warto pomyśleć o prohibicji w Sejmie i przyległym do niego hotelu? Posłowie kategorycznie się sprzeciwiają takim pomysłom. Na „nie” jest nawet zdeklarowany abstynent Robert Telus (56 l.). - Ja się obchodzę bez alkoholu, ale to byłaby przesada. Potrzebny jest we wszystkim rozsądek. Jak ktoś chce się napić piwka to zrobi to w hotelu, albo na mieście – mówi poseł PiS. Warto jednak zauważyć, że na mieście politycy nie są anonimowi i alkoholowe wybryki mogłyby skończyć się dla nich skandalem. Do sejmowej restauracji wstęp mają tylko zaproszeni goście i parlamentarzyści. W dodatku kieliszek wódki za 12 złotych to dość atrakcyjna cena jak na centrum stolicy. - Hotel to nie jest Sejm. Nie widzę tu żadnego  problemu. Przykłady pijaństwa w Sejmie? To może poszerzyć zakaz sprzedaży alkoholu na całą Polskę, bo też są różne przypadki – oburza się Marcin Józefaciuk (43 l.) z Koalicji Obywatelskiej.

Pijackie incydenty są wszędzie

Może zakaz poprze Bolesław Piecha (71 l.), poseł który lata temu mówił już o swoim problemie alkoholowym. - Alkohol w hotelu sejmowym mi nie przeszkadza. Posłowie przecież są tam po pracy. Lampka wina do kolacji nie jest problemem – przekonuje były minister zdrowia. Z kolei były minister nauki z Nowej Lewicy twierdzi, że takie incydenty jak te restauracji sejmowego hotelu zdarzają się wszędzie. – Są też w zakładach pracy, szkołach, czy na uczelniach. Jak nie będzie piwa, czy wina w restauracji to wszyscy będą sami przynosić w torbach, będą też pić w pokojach. Jak ktoś będzie chciał wypić to wypije – mówi Dariusz Wieczorek.

VOD 1 EXB Miłosz motyka 07.10.2025
QUIZ. Pamiętasz te cytaty polityków i kultowe hasła propagandy PRL?
Pytanie 1 z 10
Na początku coś prostego. Dokończy cytat: "Każdemu, kto podniesie rękę na władzę, władza tę rękę..."
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SEJM
ALKOHOL
PROHIBICJA