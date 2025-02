Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

SEDNO SPRAWY

Schetyna na temat "zamachu stanu": To jest po prostu niepoważne

Grzegorz Schetyna w "Sednie sprawy" został zapytany o sprawę "zamachu stanu", o której ostatnio było głośno: - Nazwa zamachu stanu jest poważna, ale tutaj nie ma żadnych desygnatów, które mogłyby wskazywać czy potwierdzać taką tezę. Dlatego po prostu obśmiewam to i tak samo jak wszyscy politycy, którzy to komentują tutaj na sejmowych korytarzach. To jest po prostu niepoważne - ocenił.