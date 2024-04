Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sedno Sprawy 24.04.2024

Sasin zapowiada kolejne zwycięstwo PiS: "Tusk mówił, że znikamy, chyba tylko w jego marzeniach"

Jacek Sasin uważa, że wybory do Sejmu w wyniku, których PiS straciło władzę były tylko incydentem. Zdaniem byłego wicepremiera jego formacja ciągle jest w świetnej formie i w wyborach do Parlamentu Europejskiego potwierdzi swój prymat. - Prawo i Sprawiedliwość może wygrywać, jest witalne. Akcja zniszczenia nas, zapędzenia gdzieś do narożnika się nie powiodła i Donald Tusk mówiąc o tym, że PiS zniknął raczej mówi o swoich marzeniach a nie o rzeczywistości - podkreślał Sasin w "Sednie Sprawy"