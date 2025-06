Sasin tłumaczy wybory z 2014. Aż trudno uwierzyć, co powiedział

„Wtedy mieliśmy do czynienia z autentyczną anomalią – ogromne ilości głosów nieważnych, które nigdy wcześniej ani później się nie zdarzyły” – powiedział. Jak przypomniał, Państwowa Komisja Wyborcza sama uznała, że doszło do błędu systemowego, co doprowadziło do zmiany formy głosowania.

„Nie mówiliśmy o sfałszowaniu, tylko o wypaczeniu. To był błąd systemowy, który sprawił, że wybory należało powtórzyć” – tłumaczył. Wskazał, że winna była kontrowersyjna forma karty do głosowania, tzw. „książeczka”.