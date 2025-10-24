Sasin popiera pakt senacki PiS-Konfederacja. Ale nie chce poprzestać na tym

Politycy PiS i Konfederacji chcą wystawić wspólnych kandydatów do Senatu.

Spoiwem obu prawicowych partii ma być prezydent Nawrocki.

Poseł Jacek Sasin chce, żeby oprócz paktu partie współpracowały po wyborach.

Sasin popiera pakt z Konfederacją

Trwają przygotowania do paktu senackiego PiS i Konfederacji, czyli do wystawienia w wyborach do Senatu wspólnych kandydatów w okręgach. Co o tym sądzi jeden z czołowych polityków PiS, Jacek Sasin? – Widzę duże zalety takiego paktu senackiego. To dobry kierunek. Miałby sens wtedy, kiedy obie strony umawiają się nie tylko na pakt, ale też na to, że będą współpracować po wyborach. Bo jaki ma sens wspieranie kandydatów Konfederacji w części okręgów, kiedy po wyborach mogą być przeciwko nam? – pyta retorycznie Sasin w rozmowie z „Super Expressem”.

– Tu musi być pewien porządek rzeczy. Dogadujemy się co do współpracy po wyborach i patrzymy, co zrobić, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik. Szczególnie że po drugiej stronie jest taki pakt – warto iść w tym kierunku. Takiemu paktowi mógłby patronować prezydent Karol Nawrocki – uważa poseł PiS.

Mentzen nie rozmawia z Kaczyńskim

Lider Konfederacji Sławomir Mentzen spotkał się niedawno z prezydentem i jak później przekazał, rozmawiał z Karolem Nawrockim o pakcie senackim Konfederacji z PiS. Według posła Nawrocki miałby być gospodarzem paktu obu partii. - Prezydentowi zależy na poprawie relacji po prawej stronie sceny politycznej – dodał Mentzen. Wcześniej poseł Konfederacji opowiadał, że gdyby Karol Nawrocki był gospodarzem paktu senackiego, szerokich sił prawicowych, to „byłoby to bardzo ciekawe rozwiązanie”. Ale z prezesem PiS rozmawiać o pakcie nie zamierza. Dlaczego? Bo „bez przerwy powtarza, że nie chce z nami rozmawiać” – twierdzi Sławomir Mentzen.

Z kolei lider PiS odnosząc się do paktu z Konfederacją, stwierdził, że pomysł paktu senackiego PiS z partiami prawicowymi, którego gospodarzem byłby prezydent Karol Nawrocki, jest racjonalny, „ale racjonalność bywa zakłócana”.

