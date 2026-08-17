"SAFE" kontra Bóg, Honor, Ojczyzna. Ziemkiewicz i Miziołek o defiladzie i politycznych przepychankach

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-08-17 21:46

W nowym odcinku programu "Niedyskretnie o politykach" u Joanny Miziołek gość - publicysta i współprowadzący programu "Risercz" Rafał Ziemkiewicz! W tym duecie omówili defiladę z okazji Święta Wojska Polskiego i kłótnie polityków wokół tych uroczystości. Poruszony został też temat Donalda Tuska i tego, co planuje w kontekście przyszłorocznych wyborów.

Ziemkiewicz i Miziołek
Autor: SE/ Youtube

Debata publiczna w Polsce po raz kolejny została zdominowana przez temat politycznych gaf. Ostatnie wystąpienie prezydenta w czasie defilady w dniu Święta Wojska Polskiego wywołały falę krytyki zarówno ze strony mediów, jak i komentatorów o zróżnicowanych wrażliwościach politycznych. Dyskusja, którą w programie "Niedyskretnie o politykach" podjęli Joanna Miziołek i Rafał Ziemkiewicz, dotyka nie tylko samej powierzchownej wpadki prezydenta, ale przede wszystkim głębszego kryzysu wizerunkowego i tożsamościowego polskiej klasy rządzącej.

Wpadki osób na najwyższych stanowiskach państwowych rzadko kończą się na samych uśmiechach pobłażania ze strony opinii publicznej. W dobie błyskawicznego przepływu informacji każdy błąd, nieprzemyślana wypowiedź czy niezręczność dyplomatyczna staje się natychmiast pożywką dla politycznych przeciwników. W przypadku prezydenta problemem staje się jednak nie tyle sama gafa, ile brak spójnej strategii komunikacyjnej, co potęguje wrażenie chaotyczności i przypadkowości działaniom Pałacu Prezydenckiego.

Trzonem narastającego sporu staje się jednak zderzenie dwóch odmiennych wizji Polski. Z jednej strony mamy tradycyjne, ugruntowane historycznie hasło „Bóg, Honor, Ojczyzna”, stanowiące filar narracji konserwatywnej i patriotycznej. Z drugiej strony pojawia się współczesny, pragmatyczne hasło "Polska SAFE”, wpisujący się w nowoczesne podejście do bezpieczeństwa, stabilności i unijnego konformizmu. Zdaniem Rafała Ziemkiewicza to było niepotrzebne: - To mnie trochę osłabiło. Nie wiem co to był za pomysł żeby defiladę, która jest defiladą, żeby w to wciskać uparcie ten SAFE.

Na taką uwagę zareagowała Joanna Miziołek tłumacząc, że jej zdaniem chodziło tu o wypromowanie programu SAFE. - To pokazują badania, ludzie nie wiedzą o co chodzi, to zbyt skomplikowane. A rząd chciał z tego uczynić sukces, więc zrobił defiladę pod hasłem SAFE. Zdaniem Ziemkiewicza nie ma się czym jednak chwalić, bo SAFE to kredyt, więc uwarunkowany jest szeregiem zależności. 

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