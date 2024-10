Sąd nie uwzględnił wniosku o wydanie listu żelaznego dla byłego prezesa RARS Michała K.

M. Józefaciuk o kontrowersjach wokół dyrektorskich posad w Totalizatorze: "Może nie było innych chętnych do pracy"

Przypomnijmy, że we wtorek (1 października) Sąd Okręgowy w Warszawie zajął się wnioskiem o wydanie listu żelaznego dla byłego prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych - Michała K., podejrzanego w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w tej instytucji. Wniosek o jego wydanie złożył obrońca.

Przed godziną 13 mec. Luka Szaranowicz przekazał, że sąd z przyczyn wyłącznie formalnych nie uwzględnił wniosku o wydanie listu żelaznego. - Nie podzielamy tego poglądu, iż istnieje negatywna przesłanka, będziemy się odwoływać do Sądu Apelacyjnego w Warszawie - dodał.

List żelazny, czym jest?

List żelazny to specjalny dokument przyrzekający oskarżonemu pozostawanie na wolności do czasu prawomocnego zakończenia procedury karnej, w zamian za co oskarżony zobowiązuje się odpowiadać w procesie z tzw. wolnej stopy.

CZYTAJ: Człowiek Morawieckiego w angielskim piekle. Jak Michał K. przeżyje w więzieniu?Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w RARS wszczęto 1 grudnia 2023 r. i prowadzi je obecnie Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji PK w Katowicach. Dotyczy ono m.in. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez pracowników RARS podczas organizowania i procedowania zakupu towarów, a tym samym działania na szkodę interesu publicznego od 23 lutego 2021 r. do 27 listopada 2023 r. w Warszawie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.