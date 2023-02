Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie krótko: Kara dla żony Kalisza jest rażąco niska

Klamka zapadła. Opozycja idzie osobno do wyborów. KO rozpisuje listy

Zapadł prawomocny wyrok w głośnej sprawie Dominiki K., żony byłego polityka SLD Ryszarda Kalisza

Jak pisaliśmy w poprzednim wydaniu, zapadł już prawomocny wyrok w głośnej sprawie Dominiki K. (36 l.), żony byłego polityka SLD Ryszarda Kalisza (66 l.). Sąd II instancji w procesie apelacyjnym złagodził wymiar kary dla prawniczki, która, mając we krwi ponad dwa promile alkoholu, wiozła syna z przedszkola. Prokuratura domagała się dla oskarżonej dwóch lat ograniczenia wolności, tymczasem sąd przychylił się do wniosku obrońców i złagodził karę, wymierzając zaledwie sześć miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem pracy na cele społeczne. Sąd uznał, że Dominika K. nie naraziła dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo, bo, choć pijana, to jechała zgodnie z przepisami.

Prokuratura oświadcza: Wymierzona kara jest rażąco niewspółmierna do popełnionego czynu

Prokuratura całkowicie odrzuca taki tok rozumowania. – Wymierzona kara jest rażąco niewspółmierna do popełnionego czynu. Skazana prowadziła pojazd, znajdując się w stanie znacznej nietrzeźwości. Przewoziła przy tym małoletniego syna – brzmi oświadczenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie podpisane przez rzecznik prasową Aleksandrę Skrzyniarz. Do sprawy odniosła się też Prokuratura Krajowa. – Decyzja sądu to jak najgorszy przykład dla wszystkich, którzy ośmielają się wsiadać za kierownicę po wypiciu alkoholu. Dla takich osób nie powinno być pobłażania i taką zasadą kieruje się prokuratura, kierując wnioski o surowe kary, które mają działać odstraszająco – stwierdził prok. Karol Borchólski.

Prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o pisemne uzasadnienie wyroku, co może oznaczać, że rozważa złożenie kasacji od tego wyroku do Sądu Najwyższego.

