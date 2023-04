Rząd zdecydował o wprowadzeniu europejskiej płacy minimalnej. Znamy wysokość podwyżki

Nazywali ich "rosyjskimi onucami" ich scenariusz się ziścił. Senator Jackowski: "do kryzysu dojdzie przed wyborami"

Obecna płaca minimalna wynosi 3490 zł brutto i jest najwyższa od lat (stanowi ok. 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw). Zgodnie z decyzją rządu od lipca najniższa pensja ponownie wrośnie, tym razem do 3600 zł brutto. Zwykle nie było wiadomo, jak będzie kształtowała się wysokość płacy minimalnej w kolejnych latach. To ma się jednak zmienić. – Będąc członkiem UE zmierzamy z zarobkami w stronę warunków europejskich. Wdrożymy w całości dyrektywę o europejskiej płacy minimalnej. Musimy wpierw dokonać zmian w obecnych przepisach – zapowiedział w rozmowie z „Super Expressem” wiceszef resortu pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Celem dyrektywy Parlamentu Europejskiego o płacy minimalnej jest poprawa warunków pracowników w Unii. Zakłada ona, że rząd ustali najniższą pensję na godziwym poziomie. Może to być np. 50 średniego wynagrodzenia. Ponieważ płaca minimalna w Polsce już tyle wynosi, rząd rozważa ustalenie jej na wyższym poziomie, np. 60 proc. przeciętnej pensji. Gdyby taka decyzja zapadła już dziś, płaca minimalna wzrosłaby z 3490 zł do 4130 zł! - Będziemy zajmować się całą sprawą - kwituje Stanisław Szwed.

