Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt zmian w prawie.

Celem jest uporządkowanie zasad pobierania opłat na cmentarzach komunalnych.

Gminy dostaną jasną podstawę prawną do ustalania cenników za usługi i infrastrukturę.

Zmiany to odpowiedź na chaos prawny i wyroki sądów kwestionujące obecne opłaty.

Dla mieszkańców oznacza to większą przejrzystość, a niekoniecznie zmianę wysokości opłat.

Skąd chaos w opłatach za cmentarz?

Wszystko sprowadza się do pieniędzy i niejasnych przepisów, które od lat powodowały problemy. Za utrzymanie cmentarzy komunalnych odpowiadają gminy. To na ich barkach spoczywa dbanie o alejki, oświetlenie, wodę czy wywóz śmieci. I tu właśnie pojawia się problem – skąd wziąć na to środki?

Przez lata samorządy uchwalały własne cenniki, ale ich podstawy prawne były coraz częściej kwestionowane przez sądy administracyjne. Sędziowie wskazywali, że ustawa o cmentarzach, pamiętająca jeszcze 1959 rok, jest przestarzała i nie daje jasnej podstawy do pobierania opłat za wszystko, co gmina umieściła w cenniku.

Radio ZET informuje, że w związku z tym rząd postanowił interweniować, a proponowane nowe prawo cmentarne ma być odpowiedzią na ten chaos i dać samorządom jasne narzędzia do ustalania opłat za cmentarz w 2026 roku i kolejnych latach. To ma zakończyć sytuację, w której gminy boją się, że ich uchwały zostaną uchylone, a nekropolie zostaną bez wystarczającego finansowania.

Nowe prawo cmentarne

Pomysł Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jest w gruncie rzeczy prosty. Chodzi o to, by jednoznacznie powiązać opłaty cmentarne z istniejącą już ustawą o gospodarce komunalnej.

Co to ma oznaczać w praktyce? Ustawa ta daje radom gmin prawo do ustalania cen za korzystanie z publicznych obiektów i usług – na przykład basenów, hal sportowych czy zaopatrzenia w wodę. Do tej pory nie było jednak stuprocentowej pewności, czy cmentarz komunalny można traktować w ten sam sposób. Nowe przepisy mają przeciąć te wątpliwości.

W praktyce nowe prawo cmentarne da radom gmin niepodważalną podstawę do ustalania opłat za cmentarz, obejmujących zarówno miejsce pochówku, jak i korzystanie z całej infrastruktury nekropolii. Nie chodzi więc o wprowadzenie jednego, ogólnopolskiego cennika. Każda gmina nadal będzie ustalać stawki samodzielnie, biorąc pod uwagę własne koszty. Zmiana polega na tym, że nikt nie będzie już mógł zarzucić samorządowcom, że pobierają te opłaty bez wyraźnego upoważnienia w prawie.

Co nowe prawo cmentarne oznacza dla mieszkańców i samorządów?

Dla mieszkańców najważniejszą korzyścią ma być większa przejrzystość. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie, każdy będzie miał czarno na białym, dlaczego płaci i kto ustalił daną stawkę. Nie oznacza to automatycznie, że opłaty spadną lub wzrosną – to nadal będzie zależało od decyzji konkretnej gminy. Chodzi o to, by zasady gry były wreszcie jasne i jednakowe dla wszystkich. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wskazuje też, że pozwoli to sprawiedliwiej rozłożyć koszty utrzymania cmentarza na wszystkich korzystających z jego infrastruktury.

Dla samorządów to prawdziwy oddech ulgi. Dziś wiele z nich działa w niepewności, obawiając się, że uchwalony cennik zostanie zakwestionowany przez sąd. Dla samorządów nowe prawo cmentarne to przede wszystkim gwarancja stabilności finansowej i koniec obaw o legalność pobieranych opłat. Gminy będą mogły w sposób pewny i przewidywalny finansować nie tylko samo miejsce pochówku, ale też utrzymanie alejek, oświetlenia, zieleni czy kaplic cmentarnych.

Warto jednak pamiętać, że na razie jest to projekt. Ostateczny kształt przepisów poznamy po zakończeniu prac w parlamencie.

Tak wygląda największy cmentarz w Europie