Ryszard Terlecki przesadził? Teraz się tłumaczy!

2026-01-07

Wypowiedź posła Prawa i Sprawiedliwości, Ryszarda Terleckiego, dotycząca byłego ministra Mariusza Kamińskiego, wywołała spore poruszenie. Terlecki, choć wyraża sympatię dla Kamińskiego, otwarcie skrytykował jego działalność ministerialną. Sytuacja ta miała miejsce w kontekście kontrowersyjnego wpisu Kamińskiego w mediach społecznościowych, który wykorzystał fałszywe zdjęcie.

Mariusz Kamiński, europoseł PiS, opublikował w serwisie X ilustrację przedstawiającą wenezuelskiego dyktatora, Nicolasa Maduro, prowadzonego na lotnisku przez amerykańskich żołnierzy. Do zdjęcia dołączył komentarz.

- Zobacz, Donaldzie Tusk, jak kończą dyktatorzy - napisał.

Problem w tym, że Mariusz Kamiński posłużył się fałszywym obrazem, co szybko zostało zauważone. Fałszywe zdjęcie, którym posłużył się Mariusz Kamiński, nawiązywało do prawdziwych wydarzeń. Wenezuelski dyktator Nicolas Maduro oraz jego żona Cilia Flores zostali faktycznie oskarżeni przez sąd federalny w Nowym Jorku o uczestnictwo w "zmowie narkotykowej" i sprowadzanie kokainy do USA. Nie zostali jednak schwytani w Caracas, a ich proces trwa.

Reakcja Ryszarda Terleckiego

Zapytany przez dziennikarzy w Sejmie o to, czy Kamiński "przesadził" z wpisem, Ryszard Terlecki początkowo stwierdził, że "mało uważnie czyta" wpisy Kamińskiego. Gdy zwrócono mu uwagę, że Kamiński "trząsł partią przez jakiś czas", Terlecki sprostował, że chodziło o "ministerstwo", a nie partię, i dodał, że "ma swoje zdanie na temat jego działalności".

W dalszej części rozmowy, Terlecki otwarcie wyraził swoją opinię na temat pracy Mariusza Kamińskiego jako ministra. "Bardzo go lubię, tylko był słabym ministrem" – podsumował. Dopytywany o kontrowersyjny wpis, ocenił go jako "żart taki".

