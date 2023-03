Rydzyk zareagował w sprawie Jana Pawła II. Wszystko poszło na antenie!

Agata Duda może zakończyć protest niepełnosprawnych w Sejmie. Protestujący apelują do pierwszej damy

Tadeusz Rydzyk nie mógł dłużej milczeć po wyemitowaniu „Franciszkańskiej 3”, w której dziennikarze pokazują dokumenty, mające potwierdzać, że Jan Paweł II jeszcze jako metropolita krakowski rzekomo wiedział o pedofilskich czynach księży. Dokument podzielił wiele osób: jedni są oburzeni, inni bronią papieża. Teraz głos zabrał Tadeusz Rydzyk, który podczas audycji w Radiu Maryja 12 marca postawił sprawę jasno. - Dzisiaj jest następny zamach na Jana Pawła II, to atak na Kościół, naukę Chrystusa, na polską tożsamość – stwierdził. - Oszczercze publikacje w mediach, oszczercze programy w telewizjach nie o polskim duchu. Mamy świadomość, że jest to atak na Kościół, naukę Chrystusa, na polską tożsamość – dodał Tadeusz Rydzyk. Według niego wszystkie oszczercze wobec Jana Pawła II działania są w naszym kraju podejmowane przez „niepolskich Polaków”. Ponadto zachęcił wiernych do udziału w modlitwie ekspiacyjnej oraz udziału 18 marca na mszy i pielgrzymce, która przejdzie z najświętszym sakramentem i relikwiami świętych, w tym również relikwiami Jana Pawła II.

W naszej galerii poniżej możesz zobaczyć, jak wyglądał Tadeusz Rydzyk wiele lat temu.

Sonda Oglądałeś dokument "Franciszkańska 3"? Tak Nie