Ruszyły kontrole na granicy Polski z Niemcami. Szef MSWiA Tomasz Siemoniak apeluje o wsparcie dla funkcjonariuszy

Rząd podejmuje środki zapobiegawcze

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało komunikat o wprowadzeniu kontroli Straży Granicznej na granicach z Litwą i Niemcami począwszy od poniedziałku, 7 lipca. Na granicy polsko-niemieckiej straż obsadzi łącznie 52 miejsca kontrolne, a wzdłuż linii polsko-litewskiej trzynaście, wskazywał gen. dyw. Robert Bagan, komendant główny Straży Granicznej. Działania mają miejsce w obliczu wzmożonych przypadków deportacji migrantów do Polski na granicy z Niemcami. To tam w ostatnim czasie pojawiły się samozwańcze patrole obywatelskie, związane m. in. z tzw. „Ruchem Obrony Granic" prawicowego aktywisty Roberta Bąkiewicza. Wszczęcie kontroli na granicy wschodniej i zachodniej zapowiadał już w zeszłym tygodniu premier Donald Tusk. – Czasowe przywrócenie kontroli na granicy polsko-niemieckiej uznajemy za konieczne, aby zredukować do minimum niekontrolowane przepływy migrantów – mówił szef rządu po spotkaniu z przedstawicielami Straży Granicznej.

Migranci próbowali przedostać się do Polski. Interweniowała Straż Graniczna Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

„Apeluję o wsparcie dla naszych funkcjonariuszy"

W akcji bezpieczeństwa na granicach z Niemcami i Litwą weźmie udział łącznie 800 funkcjonariuszy Straży Granicznej, 300 policjantów, 200 żandarmów oraz 500 żołnierzy WOT. Jak przekazało MSWiA, wszystkie te służby są w pełnej gotowości do monitorowania przepływu osób wzdłuż polskiej granicy. – Straż graniczna przy wsparciu policji i wojska jest w pełni przygotowana do podjęcia kontroli na granicy polsko-niemieckiej i polsko-litewskiej. Celem wprowadzenia kontroli jest walka z nielegalną migracją i uszczelnienie w związku z tym granic – mówi nam minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. – Zakładamy, że kontrole w minimalnym stopniu dotkną obywateli polskich, należy się jednak liczyć z utrudnieniami w ruchu. Apeluję o wsparcie dla naszych funkcjonariuszy! – nawołuje szef MSWiA.