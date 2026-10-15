Rusza proces oskarżonych w głośnej aferze. Przed sądem staną Karol Karski i Ryszard Czarnecki

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
Kamil Szewczyk
Kamil Szewczyk
2026-10-15 5:15

Przed Sądem Okręgowym w Warszawie rusza drugi proces w sprawie afery wokół uczelni Collegium Humanum. Tym razem wśród oskarżonych jest wielu polityków, w tym rzecznik partyjnej dyscypliny PiS Karol Karski (58 l.) i były europoseł PiS Ryszard Czarnecki (63 l.). – Udowodnię swoją niewinność – powiedział Czarnecki „Super Expressowi”.

Politycy Ryszard Czarnecki i Karol Karski. O procesie w sprawie Collegium Humanum przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Marysia Zawada/REPORTER, Marcin Pawlukiewicz/REPORTER/ Reporter
  • Afera Collegium Humanum dotyczy sprzedaży dyplomów przez nieistniejącą już uczelnię, w co zamieszanych jest wielu polityków.
  • Prokuratura postawiła 881 zarzutów wobec 97 osób, a część z nich już została skazana.
  • Na ławie oskarżonych zasiądą m.in. Jacek Sutryk, Karol Karski i Ryszard Czarnecki.

Znani politycy na ławie oskarżonych

Przypomnijmy, że afera dotyczy wystawiania przez nieistniejącą już uczelnię Collegium Humanum dyplomów za pieniądze. Z aferą powiązanych jest wielu polityków, którzy płacili za dyplomy albo pomagali uczelni w rozwoju działalności. Rzecznik Prokuratury Krajowej, prok. Katarzyna Calów‑Jaszewska, poinformowała „Super Express”, że aktualny bilans całego śledztwa, we wszystkich jego wątkach, to ponad 881 zarzutów postawionych 97 podejrzanym. Wobec 55 osób skierowano akty oskarżenia. – Aktualnym postępowaniem objęte są 23 osoby, a 6 osób z tego aktu oskarżenia zostało już nieprawomocnie skazanych – mówi prok. Calów‑Jaszewska.

Rzeczywiście, we wrześniu Sąd Okręgowy w Warszawie skazał byłych rektorów i prorektorów uczelni, wymierzając im kary m.in. roku więzienia w zawieszeniu na trzy lata oraz wysokie grzywny.

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Czarnecki: Udowodnię swoją niewinność

Dziś na ławie oskarżonych zasiądzie m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk (48 l.), który otrzymał dyplom studiów MBA. Z kolei były europoseł PiS Karol Karski usłyszał zarzut powoływania się na wpływy w MSZ w sprawach filii Collegium Humanum. W sądzie zobaczymy dziś też Ryszarda Czarneckiego, któremu przedstawiono łącznie cztery zarzuty, w tym powoływanie się na wpływy w instytucjach i zarzuty korupcyjne. – Jestem do dyspozycji wymiaru sprawiedliwości i jestem przekonany, że udowodnię swoją niewinność – powiedział nam Czarnecki. Maksymalną karą jaka grozi oskarżonym jest 8 lat więzienia. ABR, MAV

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