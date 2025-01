Startuje nowy program "Alfabet Millera": "W wielkim teatrze politycznym nie siedziałem na widowni"

A.M. Żukowska mocno o Rafale Trzaskowskim: "Zrobił bardzo mocny zwrot w prawą stronę. Jest w rozkroku"

Leszek Miller - kreator najważniejszych wydarzeń

K jak Kwaśniewski, L jak Lepper, P jak papież czy U jak Ukraina. To przykładowe tytuły poszczególnych odcinków nowego programu "Alfabet Millera". A że Leszek Miller był nie tylko świadkiem, ale też kreatorem najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski, mamy serwowane z pierwszej ręki opowieści o kluczowych politykach i kulisach integracji z Unią Europejską, rozmów Okrągłego Stołu czy aferze Rywina.

Znany z barwnego języka i bezkompromisowych sądów polityk zabierze widzów w podróż, jakiej jeszcze nie było na polskim YouTube. -Wpadłem na pomysł, żeby program nazywał się „Alfabet Millera” , bo każdy pojedynczy odcinek będzie miał swojego bohatera wyłaniającego się właśnie z tych wspomnień. Raczej będą to odniesienia do tego, co przeżywałem niż jakieś oceny obecnej sytuacji - mówi nam Leszek Miller.

"Alfabet Millera" w każdą niedzielę o 10:00 na kanale YouTube "Super Expressu"

Były premier dodaje, że w "Alfabecie Millera" opowie również o krajowych i międzynarodowych politykach, głównie takich, z którymi miał bezpośredni kontakt. - Oczywiście tak, miałem tę satysfakcję, że w tym wielkim teatrze politycznym nie siedziałem na widowni, tylko odgrywałem jedną z głównych ról na scenie tego wielkiego spektaklu. To daje niewątpliwie satysfakcję i myślę, że wszyscy politycy o takich sytuacjach marzą - podkreśla były szef SLD.

W programie "Alfabet Millera" jego bohaterowi towarzyszyć będzie Jacek Prusinowski, dziennikarz polityczny „Super Expressu” i Radia Plus. "Alfabet Millera" będzie można oglądać w każdą niedzielę, o godzinie 10:00, na kanale YouTube "Super Expressu".

i Autor: se SG Alfabet Millera baner 1040x694 px

