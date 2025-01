Miller: Kaczyński i Ziobro chcieli zatrzymać mojego syna

Kaczyński rozmawiał z Lepperem przy winie

„Alfabet Millera” to nowy program „SE”, w którym były premier wspomina przełomowe wydarzenia w swojej karierze, ocenia innych polityków i opowiada nieznane anegdoty.

W pierwszym odcinku poświęconym Zbigniewowi Ziobrze można usłyszeć o tajemniczym spotkaniu Jarosława Kaczyńskiego z liderem Samoobrony Andrzejem Lepperem, do którego doszło w 2007 roku. - Ówczesny premier Kaczyński zaprosił go do siebie, do KPRM i przy winie powiedział: “panie Andrzeju, chciałbym pana uprzedzić o czymś ważnym. Razem z Ziobro przygotowujemy zatrzymanie kilku bardzo ważnych osób, w tym syna jednego byłego premiera”. I Lepper powiedział, że jest chyba tylko jedna taka osoba. Wtedy usłyszał, że faktycznie chodzi o mojego syna – relacjonował bohater nowego programu “SE”.

"Ziobro jest zdolny do wszystkiego"

I chociaż ostatecznie Leszek Miller junior (48 † l.) nie został zatrzymany, w byłym szefie SLD pozostała zadra. - Ponieważ nie można było mnie niczego zarzucić, to postanowiono, że zaczną od mojego syna. Mówił mi, że miał takie wrażenie, że coś się wokół niego dzieje. Próbowano, jak nie, ojca to syna – wspomina – wspomina polityk.

Leszek Miller o Zbigniewie Ziobrze, któremu poświęcił swoją pierwszą opowieść, nie wypowiada się najlepiej. Mówi, że to polityk, który był i jest w stanie zrobić wszystko dla swojej kariery. - To jest niewątpliwie osoba znana i ważna dla polskiej polityki i zdolna, tylko że niestety zdolna do wszystkiego – podkreśla.

"Alfabet Millera" w każdą niedzielę o godzinie 10:00 na Youtube Super Expressu. Poniżej pierwszy odcinek tego cyklu. Obejrzyj koniecznie!

