RPO interweniuje ws. wycieku rozmów Mateckiego. Cieszyński grzmi: „To polityczna vendetta!”

Polityczna wojna o śmierć przyjaciółki prezesa: "Co doprowadziło do tragedii?"

„Przekazanie Czuchnowskiemu treści prywatnych konwersacji to czysta polityczna vendetta” – napisał w emocjonalnym komentarzu poseł PiS Janusz Cieszyński, zwracając uwagę, że cała sytuacja to ewidentna próba dyskredytacji środowiska politycznego Mateckiego.

RPO interweniowało. Co dalej?

Biuro RPO już podjęło działania, zwracając się do Prokuratora Krajowego o wyjaśnienie, czy doszło do naruszenia procedur i nielegalnego przekazania treści rozmów dziennikarzom. Rzecznik domaga się również ustalenia, czy dziennikarze mieli zgodę prokuratury na wgląd w poufne materiały dotyczące toczącego się postępowania przygotowawczego.

Sprawa nabiera politycznych rumieńców, a Cieszyński wskazuje na „bodnarowców”. Sugeruje, że publikacja była celowym ruchem przeciwników politycznych Mateckiego. Jego zdaniem celem było osłabienie pozycji Solidarnej Polski i samego posła w oczach opinii publicznej.

Zagadkowy wpis Marty Kaczyńskiej o Barbarze Skrzypek. "Tragicznie zmarła"

Rzecznik Praw Obywatelskich, podejmując sprawę, podkreśla wagę ochrony prywatności obywateli, bez względu na ich polityczne zaangażowanie. Interwencja ta może znacząco wpłynąć na dalsze losy kontrowersyjnego wycieku i jego konsekwencje polityczne.

Tymczasem w sprawie mogą pojawić się nowe fakty dotyczące sposobu ujawnienia danych. Równocześnie przedstawiciele Solidarnej Polski zapowiadają podjęcie dalszych kroków prawnych. Chcą aby pociągnięto do odpowiedzialności osoby odpowiedzialne za ten wyciek. Rozwój sytuacji może wywołać szeroką debatę publiczną o granicach ingerencji w życie prywatne polityków oraz standardach pracy mediów w Polsce.

Zatrzymanie Mateckiego. Polityk trafił za kratki

7 marca 2025 roku, Dariusz Matecki został zatrzymany przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w drodze do Prokuratury Krajowej. Prokuratura Krajowa postawiła posłowi sześć zarzutów. W tym współdziałanie w ustawianiu konkursów na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości oraz fikcyjne zatrudnienie w Lasach Państwowych. Poseł nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów zdecydował o dwumiesięcznym areszcie, uzasadniając to ryzykiem matactwa oraz możliwością wymierzenia surowej kary.

Poniżej galeria zdjęć z zatrzymania Mateckiego. Zapraszamy.

Autor:

‼️Rzecznik Praw Obywatelskich podjął interwencję ws ujawnienia przez bodnarowców treści rozmów współpracowników @DariuszMatecki.❌Przekazanie @czuchnowskiw treści prywatnych i niezwiązanych z postępowaniami prokuratorskimi konwersacji to czysta polityczna vendetta. pic.twitter.com/WUkHPyaebf— Janusz Cieszyński (@jciesz) March 17, 2025

M. BOSACKI: CZUJĘ SATYSFAKCJĘ Z POWODU ARESZTOWANIA MATECKIEGO Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.