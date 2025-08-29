Rozrywający serce wpis Pawła Kukiza o śmierci pilota. „Boże… jak mi żal jego rodziny”

Paweł Kukiz ostro skrytykował ideę pokazów lotniczych

„Durne są te pokazy… Bez sensu” – napisał były muzyk i polityk

Jego zdaniem piloci codziennie ćwiczą wymagające manewry w warunkach bojowych

Akrobacje wykonywane przed publicznością określił jako „pogranicze cyrku”

Według Kukiza, takie widowiska nie mają realnego znaczenia dla obronności państwa

Po tragedii w Radomiu polityk podkreślił, że ryzyko związane z pokazami jest zbyt wysokie

„Boże… jak strasznie mi żal tego człowieka”

Kukiz rozpoczął swój wpis od osobistych emocji.

„Nie chciałem się w tym temacie odzywać, ale… Boże… Jak strasznie mi żal tego człowieka… A jeszcze stokroć bardziej Jego Rodziny” – napisał.

Polityk zwrócił uwagę, że choć dziś mówi o tym cała Polska, to już za kilka dni opinia publiczna może zapomnieć o tragedii.

Prezydent Nawrocki zatrzymał „lex Kamilek”. Ustawa o ochronie dzieci zawetowana

„Za kilka dni wszyscy zapomną… Cokolwiek dziś nie mówią… Wszyscy…” – dodał.

Krytyka pokazów lotniczych

Były lider zespołu „Piersi” nie krył oburzenia wobec idei organizowania pokazów lotniczych, które od lat przyciągają tłumy widzów. Paweł Kukiz stwierdził, że tego typu widowiska nie mają realnego znaczenia dla obronności państwa, a jedynie narażają pilotów na dodatkowe ryzyko. „Durne są te pokazy… Bez sensu…” – napisał wprost.

Polityk argumentował, że wojskowi lotnicy i tak na co dzień przechodzą intensywne szkolenie, ćwicząc skomplikowane manewry w warunkach bojowych i treningowych. Według niego wykonywanie akrobacji przed publicznością przypomina bardziej występ cyrkowy niż rzeczywiste zadania, z jakimi piloci mogliby się zmierzyć podczas misji wojskowych.

„Żołnierze (piloci) i tak ćwiczą dzień w dzień… Po jaką cholerę robić coś, co jest z pogranicza akrobacji cyrkowych, coś, co w prawdziwym boju zdarza się niezmiernie rzadko, a i adrenalina jest zupełnie inna…” – ocenił.

Słowa Kukiza to mocny głos w debacie, która co jakiś czas powraca po tragediach związanych z pokazami lotniczymi. Krytycy tego typu wydarzeń od lat podkreślają, że chociaż widowiskowe manewry robią ogromne wrażenie na widzach, to niosą za sobą ryzyko, które w przypadku najmniejszego błędu może skończyć się katastrofą.

Poniżej galeria zdjęć: Pilot zginął w wypadku w Radomiu przed Air Show 2025. Rozbił się F-16

Nie chciałem się w tym temacie odzywać, ale... Boże... Jak strasznie mi żal tego człowieka... A jeszcze stokroć bardziej Jego Rodziny.... Za kilka dni wszyscy zapomną... Cokolwiek dziś nie mówią... Wszyscy... Durne są te pokazy... Bez sensu... Żołnierze (piloci) i tak ćwiczą… pic.twitter.com/jnJ9kZdOD7— Paweł Kukiz (@pkukiz) August 29, 2025

CO SIĘ Z NAMI STAŁO! NAGONKA NA UKRAIŃCÓW! Short Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.