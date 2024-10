Rozmawialiśmy z obrońcą Palikota: "Mój klient nie przyznaje się do winy". Mówi jak wygląda sytuacja

Były poseł oraz znany biznesmen Janusz Palikot został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Wraz z nim zatrzymani zostali jeszcze dwaj mężczyźni: Przemysław B. i Zbigniew B. Wszyscy trzej zostali przewiezieni do wydziału Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, gdzie usłyszeli zarzuty oszustwa. Sprawa dotyczy doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem kilku tysięcy pokrzywdzonych na kwotę blisko 70 mln zł.

W rozmowie z nami do sprawy odniósł się obrońca Janusza Palikota, mecenas Jacek Dubois. Prawnik podkreśla, że jego klient nie przyznaje się do winy. A cała akcja z zatrzymaniem jest wręcz zadziwiająca:

Cała sprawa toczy się od ponad roku, wielokrotnie pan Janusz Palikot mówił, że jest gotów złożyć wyjaśnienia, więc zadziwiające jest, że dochodzi do zatrzymania Janusza Palikota. Te czynności były absolutnie zbędne. Mój klient nie przyznaje się do winy. Janusz Palikot miał jasny plan inwestycyjny, który zaczął się załamywać na skutek pandemii, wojny, ataków rządzących od mniej więcej 2020 roku.

Mecenas dodał też, że Palikot składał wyjaśnienia aż do późnych godzin, a co więcej on jako obrońca nie widzi przesłanek, by zastosowany został w przypadku jego klienta areszt tymczasowy:

- Do północy składał wyjaśnienia, nie widzę żadnych przesłanek prawnych, żeby wobec mojego klienta zastosowywano areszt tymczasowy. Pan Janusz Palikot zaprzecza, że spółki pozyskiwały środki, zaprzecza temu, że wprowadzał ludzi w błąd, zaprzecza, że niekorzystnie rozdysponowywał mieniem etc.

Wiadomo, że piątek będą kontynuowane czynność prokuratorskie z trzeba osobami zatrzymanymi przez CBA, czyli byłem posłem Januszem Palikotem, Przemysławem B. i Zbigniewem B., którzy w czwartek wieczorem zostali doprowadzeni do prokuratury we Wrocławiu, o tym dowiedziała się PAP w Prokuraturze Krajowej.

NIŻEJ WIECZORNE ZDJĘCIA Z PALIKOTEM DOPROWADZONYM DO PROKURATURY WE WROCŁAWIU: