Rozłam w PiS z powodu Błaszczaka? Morawiecki też chce władzy

Kto następcą Kaczyńskiego? Nominacja prezesa jako źródło konfliktu wewnętrznego

Prezes Kaczyński niedawno ujawnił, że sam najchętniej ujrzałby Błaszczaka jako swego następcę. Jednak według innego poglądu, rządy powinien objąć były premier, Mateusz Morawiecki. Co prawda, jest to kandydat „politycznie obciążony” z powodu wykonywania kluczowej funkcji w państwie. Jednak wyznaczenie Błaszczaka zamiast niego mogłoby być jeszcze słabszą opcją, w najgorszym wypadku powodującą rozpad partii. Według rozmówcy cytowanego przez wp.pl:

Jeśli Błaszczak stanie na czele PiS, to Morawiecki wyjdzie z partii i założy własną. Tylko wtedy prawica będzie rozbita na amen. Szczerze mówiąc nie wiem, jak nasze środowisko wytrzyma, kiedy zabraknie prezesa. Tylko on jest w stanie to wszystko konsolidować

Błaszczak docenia rekomendację prezesa PiS na swoją korzyść

W rozmowie z Radiem Maryja Jarosław Kaczyński potwierdził deklarację z marca o zgłoszeniu swojej kandydatury na prezesa PiS na kolejną kadencję. "Potwierdzam swoją deklarację z marca, ale jestem otwarty na inne decyzje" - zaznaczył.

Przyznał jednak, że cieszyłby się, gdyby jego następcą na stanowisku prezesa został przewodniczący klubu PiS Mariusz Błaszczak. "Bardzo bym się cieszył, gdyby to był Mariusz Błaszczak, ponieważ cenię go i lubię. To nie jest jednak swoista dyrektywa seniora partii, żeby akurat jego wybrać jako następcę. Uważam, że byłaby to najrozsądniejsza decyzja, jaką kongres partii może podjąć, ale to już jest w gestii kongresu" - podkreślił.

O wypowiedź Kaczyńskiego Błaszczak został zapytany na poniedziałkowej konferencji prasowej. Odpowiedział, że traktuje opinię Kaczyńskiego jak wyróżnienie:

Czuję olbrzymią satysfakcję, że w słowach, które zostały wypowiedziane przez lidera obozu PiS taka moja ocena została zawarta

Satysfakcji mógł jednak nie czuć Morawiecki. Pozostają jedynie spekulacje, czy były premier byłby zdolny do założenia własnej partii w razie utraty szans na rządy w PiS.