"Rozjazd". Kolejny odcinek programu Warzechy i Miziołek już 4 lutego. Zapraszamy!

Gdyby on był kandydatem, to nie wiem czy taka podmianka za Rafała Trzaskowskiego by się bardziej KO nie opłaciła, bo on nie zaprezentował radykalnych, lewicowych poglądów. On idzie tylko ze swoim hasłem WOŚP-u. [...] Jako celebryta może miałby duże szanse. 28 proc. to nie jest mało jak na to, ze kampanii nie prowadzi - stwierdziła.