Rosyjski samolot w polskiej przestrzeni powietrznej

13 czerwca 2025 roku około godziny 10:50 rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20 naruszył polską przestrzeń powietrzną nad Morzem Bałtyckim. Jak poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DO RSZ), samolot wleciał na głębokość około 2 km w polską strefę.

Dowództwo Operacyjne RSZ określiło incydent jako "kolejny przypadek prowokacyjnego testowania gotowości systemów państw NATO". To nie pierwszy raz, kiedy rosyjskie samoloty zbliżają się do granic państw członkowskich Sojuszu, co wywołuje napięcie i wymaga natychmiastowej reakcji.

Brytyjskie myśliwce w akcji

Jeszcze przed naruszeniem polskiej granicy poderwana została para dyżurna brytyjskich myśliwców stacjonujących w Polsce. "Maszyny przechwyciły i zidentyfikowały rosyjski samolot, który następnie opuścił polską przestrzeń" - poinformowało Dowództwo Operacyjnej RSZ. Dzięki szybkiej reakcji brytyjskich pilotów, rosyjski samolot został zmuszony do opuszczenia polskiej przestrzeni powietrznej.

Incydent pod lupą NATO

Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało, że "incydent jest analizowany przez odpowiednie dowództwa NATO". Sojusz Północnoatlantycki traktuje poważnie każde naruszenie przestrzeni powietrznej państw członkowskich i podejmuje odpowiednie kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Podobny przypadek miał miejsce trzy tygodnie temu. Wówczas Ministerstwo Obrony Narodowej informowało o przechwyceniu przez polskie myśliwce rosyjskiego samolotu SU-24, który miał wykonywać niebezpieczne manewry na obszarze strefy międzynarodowej nad wodami Bałtyku.

Ił-20 (ros. Ил-20) – radziecki samolot rozpoznawczy, przeznaczony do rozpoznania obrazowego i elektronicznego, opracowany na bazie pasażerskiej maszyny Ił-18D. Oznaczenie kodowe NATO – Coot-A. Zbliżoną specjalistyczną wersją wojskową jest powietrzny punkt dowodzenia lub samolot walki radioelektronicznej Ił-22.

