Rosja szykuje „coś dużego” w tym roku? Ważny polityk mówi, na co przygotowuje się Polska

Prowadzący rozmowę Tomasz Terlikowski zapytał Mroczka, czy ostrzeżenie szefa polskiej dyplomacji dotyczy także Polski. — Te słowa dotyczą wszystkich państw, które wspierają Ukrainę — odpowiedział wiceminister. Zaznaczył, że państwa te doświadczają rosyjskiej agresji, w tym aktów sabotażu.

Czy „coś dużego” oznacza nowy rodzaj zagrożenia? Mroczek wskazał raczej na możliwość nasilenia działań, z którymi Polska już miała do czynienia. — To co może nas w większym natężeniu spotkać, to to czego już doświadczyliśmy — powiedział. Wymienił ataki dronowe, wlot rakiety i akcje dywersyjne, które — jak mówił — mogą występować częściej.

Wiceminister opisał też przygotowania państwa. — My przygotowujemy, podnosimy gotowość naszych służb, zwiększamy zabezpieczenia ochronne obiektów infrastruktury krytycznej — mówił w rozmowie RMF FM, kontynuowanej w RMF24.

W kontekście podpalenia obiektu na Mazowszu Mroczek zaznaczył, że nie wiadomo jeszcze, kto za nim stoi. Poinformował natomiast, że prowadzony jest przegląd tego, jak właściciele ważnych obiektów wywiązują się z obowiązków dotyczących ich ochrony. Jak podkreślił, chodzi w szczególności o obiekty związane z przemysłem obronnym i obronnością.