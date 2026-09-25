Rosja szykuje „coś dużego” w tym roku? Ważny polityk mówi, na co przygotowuje się Polska

Małgorzata Broniek-Ziółek
2026-09-25 8:51

Słowa Radosława Sikorskiego o tym, że Rosja szykuje w tym roku „coś dużego”, padły w porannej rozmowie RMF FM z Czesławem Mroczkiem. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji mówił o zagrożeniu dla państw wspierających Ukrainę i wyjaśnił, jakie działania podejmuje polski rząd.

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Autor: Sgr/ Shutterstock Rosja na froncie wojny hybrydowej

Prowadzący rozmowę Tomasz Terlikowski zapytał Mroczka, czy ostrzeżenie szefa polskiej dyplomacji dotyczy także Polski. — Te słowa dotyczą wszystkich państw, które wspierają Ukrainę — odpowiedział wiceminister. Zaznaczył, że państwa te doświadczają rosyjskiej agresji, w tym aktów sabotażu.

Czy „coś dużego” oznacza nowy rodzaj zagrożenia? Mroczek wskazał raczej na możliwość nasilenia działań, z którymi Polska już miała do czynienia. — To co może nas w większym natężeniu spotkać, to to czego już doświadczyliśmy — powiedział. Wymienił ataki dronowe, wlot rakiety i akcje dywersyjne, które — jak mówił — mogą występować częściej.

Wiceminister opisał też przygotowania państwa. — My przygotowujemy, podnosimy gotowość naszych służb, zwiększamy zabezpieczenia ochronne obiektów infrastruktury krytycznej — mówił w rozmowie RMF FM, kontynuowanej w RMF24.

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W kontekście podpalenia obiektu na Mazowszu Mroczek zaznaczył, że nie wiadomo jeszcze, kto za nim stoi. Poinformował natomiast, że prowadzony jest przegląd tego, jak właściciele ważnych obiektów wywiązują się z obowiązków dotyczących ich ochrony. Jak podkreślił, chodzi w szczególności o obiekty związane z przemysłem obronnym i obronnością.

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CZESŁAW MROCZEK