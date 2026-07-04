Rosja ogłosiła "sukces" w Donbasie. Ukraina natychmiast zaprzeczyła

Rosja ogłosiła kolejny "sukces" na froncie, twierdząc, że zajęła strategicznie ważną Konstantynówkę w Donbasie, co ma być przełomem w działaniach wojennych.

Ukraiński Sztab Generalny kategorycznie zaprzecza tym doniesieniom, określając je jako fałszywe i podkreślając kluczową rolę miasta w obronie wschodniego kraju.

Mimo ukraińskich zaprzeczeń, Władimir Putin miał już dziękować żołnierzom za "udane operacje" i omawiać plany stworzenia "strefy bezpieczeństwa" w Ukrainie.

Rosja ogłosiła kolejny „sukces” na froncie, ale Ukraina stanowczo temu zaprzecza. Chodzi o Konstantynówkę w obwodzie donieckim, jedno z ważnych miast w tzw. pasie twierdz w Donbasie.

Według rosyjskich przekazów miasto miało zostać całkowicie zajęte przez wojska Putina. Ukraiński Sztab Generalny odrzuca te doniesienia.

Ukraina odpowiada Rosji

Jak podała agencja Reutera, przedstawiciel Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy zaprzeczył informacjom o utracie Konstantynówki.

„Zaprzeczamy temu. To kolejne fałszywe twierdzenia” – oświadczył przedstawiciel Sztabu Generalnego.

Konstantynówka ma duże znaczenie wojskowe. Miasto leży w tej części Donbasu, która nadal pozostaje pod kontrolą Ukrainy i jest jednym z punktów ukraińskiej obrony na wschodzie kraju.

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Putin miał słuchać raportu Gierasimowa

Wcześniej ukraińska agencja Unian, powołując się na rosyjskie media, informowała, że Władimir Putin miał wysłuchać raportu szefa Sztabu Generalnego Walerija Gierasimowa. Raport dotyczył rzekomego całkowitego zajęcia Konstantynówki przez rosyjskie siły.

Putin miał podziękować rosyjskim żołnierzom „za bohaterstwo i udaną pracę”.

Kreml ogłaszał też rzekome całkowite opanowanie obwodu ługańskiego i dalszą ofensywę w sąsiednim obwodzie donieckim.

Moskwa mówi o „strefie bezpieczeństwa”

Z relacji Unian wynika, że podczas spotkania Putina z Gierasimowem poruszono także temat utworzenia „strefy bezpieczeństwa” w obwodach charkowskim i sumskim na północnym wschodzie Ukrainy.

Putin miał stwierdzić, że „im więcej Sił Zbrojnych Ukrainy będzie atakować rosyjską infrastrukturę, tym większa strefa bezpieczeństwa, którą Rosja będzie musiała stworzyć”.

Eksperci z amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną ocenili wcześniej, że Putin „wciąż wygłasza mocno przesadzone twierdzenia o rosyjskich postępach, co nie odpowiada realiom pola bitwy, by zbudować narrację o wszechobecnym rosyjskim sukcesie militarnym”.

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