Ależ słowa Dudy o Tusku! Nie wytrzymał ze złości. „To raczej ponury żart”

Były prezydent Andrzej Duda stanowczo odpowiedział na zarzuty, broniąc swojej wizyty w instytucji rządowej i rozmów o bezpieczeństwie.

Duda nazwał "ponurym żartem" konsultacje z Donaldem Tuskiem w sprawie bezpieczeństwa, ostro kwestionując jego rolę w strategicznych kwestiach.

Odkryj szokujące zarzuty prezydenta dotyczące blokowania kluczowych projektów, jak CPK czy port w Świnoujściu, i dowiedz się, czyje interesy są zagrożone!

Andrzej Duda zabrał głos w sprawie, która wywołała polityczne emocje. W swoim wpisie w serwisie X przekonywał, że zapowiedziana i przeprowadzona oficjalnie wizyta w instytucji podległej rządowi RP nie była niczym niewłaściwym.

Były prezydent odniósł się też do rozmowy z generałem odpowiedzialnym za budowę systemu bezpieczeństwa państwa. Jego zdaniem taki kontakt, dotyczący bezpieczeństwa Polski, nie może być traktowany jako coś niestosownego.

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Duda: „Bo z kim niby należałoby o tym rozmawiać?”

Wpis Andrzeja Dudy ma ostry ton. Padło w nim bezpośrednie nawiązanie do Donalda Tuska.

„Szanowni Państwo, nie mam żadnych wątpliwości, że zapowiedziana oficjalnie i przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi procedurami („Procedury zadziałały”!) wizyta w Instytucji podległej rządowi RP nie jest przestępstwem ani niczym niestosownym. Rozmowa z Generałem odpowiedzialnym za budowę systemu bezpieczeństwa RP, na temat bezpieczeństwa Polski, z pewnością też nie jest niczym niestosownym. Bo z kim niby należałoby o tym rozmawiać? Z Panem Tuskiem? To raczej ponury żart” — napisał Andrzej Duda.

Mocne uderzenie w Tuska

Na tym wpis się nie kończy. Andrzej Duda zarzucił Donaldowi Tuskowi, że to z nim należy rozmawiać o innych sprawach, uderzając przy tym w tematy CPK i portu kontenerowego w Świnoujściu.

„Z tym Panem, uwolnioną od KOlesi Polską porozmawia na temat blokowania budowy CPK i portu kontenerowego w Świnoujściu, a także czyje interesy były w ten sposób zabezpieczane. Bo z pewnością nie interesy Polski i Polaków. Przecież „lotnisko jest w Berlinie”!” — dodał.

Szanowni Państwo, nie mam żadnych wątpliwości, że zapowiedziana oficjalnie i przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi procedurami („Procedury zadziałały”!) wizyta w Instytucji podległej rządowi RP nie jest przestępstwem ani niczym niestosownym. Rozmowa z Generałem odpowiedzialnym…— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) July 3, 2026

Wpis szybko poniósł się w sieci

Post Andrzeja Dudy szybko zaczął krążyć w serwisie X. Na widocznym zrzucie ekranu miał ponad 482 tys. wyświetleń, około tysiąca komentarzy i 2 tys. polubień.

Wpis pokazuje, że spór o bezpieczeństwo, CPK i decyzje rządu nadal będzie jednym z ostrzejszych tematów politycznych. Duda nie łagodzi tonu i jasno sugeruje, że w tej sprawie nie widzi podstaw do zarzutów.

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