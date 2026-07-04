Gdy zobaczysz, jak Amerykanie świętują Dzień Niepodległości, opadnie Ci szczęka! W Polsce nie da rady

Dzień Niepodległości w USA 4 lipca obchodzony jest w radosny i nieformalny sposób - co robią Amerykanie?

Narodowe Święto Niepodległości w Polsce ma charakter refleksyjny i historyczny.

Oba święta, choć celebrują to samo pojęcie wolności, różnią się fundamentalnie w sposobie obchodzenia.

W Stanach Zjednoczonych Dzień Niepodległości przypada 4 lipca. Święto znane jako Fourth of July to przede wszystkim kwintesencja letniego wypoczynku i radosnego patriotyzmu. Amerykanie rzadko stawiają w tym dniu na patos czy głęboką martyrologię. Zamiast tego zamieniają rocznicę podpisania Deklaracji Niepodległości w gigantyczną, ogólnokrajową imprezę ogrodową i plażową. Symbolem tego dnia staje się tradycyjne barbecue, czyli spotkania przy grillu, na którym w milionach amerykańskich ogrodów smażą się burgery oraz hot dogi w towarzystwie chłodnej lemoniady, co może budzić skojarzenia z polską majówką.

Radosny klimat widać także na ulicach miast i miasteczek, przez które przechodzą barwne parady. Udział w nich biorą lokalne orkiestry dęte, strażacy, a także dzieci na rowerach przystrojonych w narodowe barwy. Amerykańskie flagi są w tym dniu dosłownie wszędzie – od fasad domów, przez serwetki, aż po stroje kąpielowe i t-shirty. Zwieńczeniem całego dnia są spektakularne, wielotysięczne pokazy sztucznych ogni, które rozświetlają niebo nad plażami, parkami i metropoliami, gromadząc całe rodziny na wspólnym podziwianiu widowiska.

Polska powaga

Zupełnie inny charakter ma polskie Narodowe Święto Niepodległości, które przypada na głęboką jesień. Listopadowa pogoda oraz obchodzone kilka dni wcześniej Wszystkich Świętych w naturalny sposób współgrają z bardziej refleksyjnym i dostojnym tonem uroczystości. Z drugiej strony wielkimi krokami nadchodzi Boże Narodzenie, co widać zwłaszcza w sklepach i reklamach. W Polsce ten dzień mocno koncentruje się wokół trudnej historii i pamięci o pokoleniach, które walczyły o powrót kraju na mapę świata po ponad wieku zaborów. Tradycyjny patriotyzm wyraża się tu poprzez dumę, szacunek dla przeszłości oraz oficjalne ceremonie państwowe z udziałem najwyższych władz.

Głównym punktem obchodów są uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie, uroczyste zmiany warty, apele pamięci oraz składanie wieńców. Ulice wielu miast zapełniają się uczestnikami patriotycznych marszów lub sportowcami biegnącymi w masowych biegach niepodległościowych. Niestety, wiele osób kojarzy marsze z zamieszkami zwłaszcza na ulicach Warszawy, gdzie wielokrotnie dochodziło do aktów wandalizmu.

Na domach, urzędach i ulicach wywieszane są polskie flagi, jednak nie są tak wszechobecne jak w USA. Nie ma także oficjalnych tradycyjnych dań związanych z tym świętem, które można spotkać w większości gospodarstw, jednak coraz częściej Rogale Świętomarcińskie są kojarzone z 11 listopada. Popularne jest także jedzenie pieczystego.

Dwa oblicza wolności

Amerykanie traktują Dzień Niepodległości zupełnie inaczej niż Polacy - dla nich to przede wszystkim czas radości i beztroski rodem z filmów. W Polsce zaś to święto, które przypomina trudną historię i długą walkę o suwerenność narodu. Choć tak różne, oba sposoby celebrowania pokazują, jak ważna jest niepodległość. Każdy ma swój sposób na jego uczczenie i nie sposób ich wzajemnie implementować. Z resztą, w końcu oba święta mają swój niepodważalny urok.

W naszej galerii zobaczysz obchody Dnia Niepodległości w USA:

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