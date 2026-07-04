Paweł Kowal przyłapany w garniturze między straganami! Nie uwierzycie, co kupował

Znany z politycznych debat Paweł Kowal został przyłapany w zaskakującym miejscu, co całkowicie zmienia jego publiczny wizerunek.

Zamiast na mównicy, polityk pojawił się w eleganckim garniturze na rzeszowskim bazarze, wśród straganów z roślinami i lokalnych sprzedawców.

Zobacz ekskluzywne zdjęcia, które ujawniają niecodzienny widok i pokazują polityka z zupełnie innej, zaskakującej strony, jakiej jeszcze nie widziałeś!

Takie kadry zawsze przyciągają uwagę. Paweł Kowal kojarzy się z polityką, ostrymi dyskusjami i występami w mediach, ale tym razem nasz fotoreporter spotkał go w zupełnie innym miejscu. Polityk pojawił się na bazarze w Rzeszowie. Nie było mównicy, konferencji ani politycznych przepychanek. Były za to alejki między straganami, stoiska z roślinami i rozmowy ze sprzedawcami.

Kowal między sadzonkami. Taki widok zaskakuje

Na zdjęciach widać, jak Paweł Kowal przechadza się po bazarze w eleganckim garniturze i pod krawatem. Uwagę od razu zwraca kontrast: oficjalny strój polityka i bardzo zwyczajna, codzienna sceneria lokalnego targowiska.

Polityk zatrzymał się przy stoiskach z roślinami. Oglądał sadzonki, rozmawiał ze sprzedawcami i przyglądał się kwiatom. Na jednym z kadrów trzyma w ręku roślinę zapakowaną w folię. Na innym przechodzi między stoiskami z zakupami.

Nie Sejm, nie studio. Po prostu bazar w Rzeszowie

Na kolejnych fotografiach Kowal stoi przy stoisku, gdzie obok roślin widać także jajka i słoiki. Wokół niego kręcą się kupujący, sprzedawcy rozmawiają z klientami, a polityk wygląda, jakby na chwilę wyszedł z oficjalnego świata i wszedł w zwykły rytm miasta.

Takie zdjęcia pokazują polityków z mniej znanej strony. Bez przygotowanej scenografii, bez wystąpień i bez kamer telewizyjnych. Tu liczy się zwykły moment: wybór roślin, krótka rozmowa przy stoisku, spacer między straganami.

Elegancki polityk na targu. Zdjęcia mówią same za siebie

Największe wrażenie robi właśnie ta codzienność. Paweł Kowal w garniturze, między kwiatami i warzywnymi stoiskami, wygląda na bazarze dość nietypowo. Ale może właśnie dlatego te kadry mają klimat.

Rzeszowski bazar tętni życiem, a zdjęcia naszego fotoreportera pokazują polityka w sytuacji, której nie da się wyreżyserować. Bez wielkich słów, bez politycznego napięcia. Po prostu zakupy, rozmowy i rośliny w ręku.

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