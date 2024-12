i Autor: Archiwum prywatne

Diety posłów

Romanowski nie dostanie pieniędzy z Sejmu? Jest projekt ustawy

Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora z inicjatywy grupy posłów KO, Polski 2050-TD i PSL-TD. Zakłada on, że parlamentarzysta wobec którego wydano postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania nie będzie mógł m.in. korzystać z prawa do uposażenia.