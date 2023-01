Roman Giertych musi przeprosić Patryka Jakiego. Poszło o jeden wpis na Twitterze

Roman Gietrych musi przeprosić Patryka Jakiego. Za co? Za swój komentarz, w którym odnosił się do ugody między Jakim a Tuskiem. W maju 2020 roku ugodą zakończył się proces między tymi politykami, koniec końców Jaki napisał na Twitterze:: - Ja, Patryk Jaki przepraszam Pana Donalda Tuska za zamieszczenie zdjęcia na moim koncie tweeterowym dnia 18.06.2018r. , które mogło powodować niezamierzone przeze mnie naruszenie dóbr osobistych Pana Donalda Tuska” (pisownia oryginalna) - chodziło zdjęcie przedstawiające płaczącego Donalda Tuska. Zostało ono użyte przez Jakiego jako komentarz do przegranego przez Niemcy meczu z Meksykiem, a pochodziło z pogrzebu posła Sebastiana Karpiniuka, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Po zakończeniu tej sprawy, Giertych napisał (także na Twitterze): - Zmuszenie Jakiego do przeprosin, to prawie jakby ktoś Suskiego zmusił do myślenia, Macierewicza do logicznych wywodów, a Morawieckiego do mówienia prawdy. No i się zaczęło!

Giertych z naganą. Sąd Dyscyplinarnyzdecydował, że mecenas przekroczył granicę adwokackiej swobody wypowiedzi

Patryk Jaki poczuł się urażony takim komentarzem i udał się do Sądu Dyscyplinarnego. Ten zdecydował, że Roman Giertych takim wpisem jest przekroczył granicę adwokackiej swobody wypowiedzi. Jak cytuje tvpinfo.pl: - Adwokat Roman Giertych nie zachował zasad rzeczowości, umiaru, współmierności i oględności, naruszając w ten sposób godność przeciwnika procesowego. Sąd Dyscyplinarny nałożył na Giertycha naganę, adwokat musi też pokryć koszty sadowe w wysokości 2 tys. zł, a do tego mecenas musi zamieścić na Twitterze przeprosiny.

Treść przeprosin jest następująca, a cytuje ją tvpinfo.pl: - Adwokat Roman Giertych przeprasza Pana Patryka Jakiego za umieszczenie w serwisie Twitter w dniu 26 maja 2020 roku komentarza odnoszącego do ugody zawartej pomiędzy Patrykiem Jakim a klientem adwokata Romana Giertych Donaldem Tuskiem przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, sygn. akt I Co 1318/19 i wyraża ubolewanie za podanie w nim nieprawdziwej i obraźliwej informacji, że Pan Patryk Jaki został zmuszony do zawarcia ugody w przedmiotowej sprawie.

Gratulacje @BarbaraGiertych . Zmuszenie Jakiego do przeprosin, to prawie jakby ktoś Suskiego zmusił do myślenia, Macierewicza do logicznych wywodów, a Morawieckiego do mówienia prawdy. https://t.co/UOxqsgmvtL— Roman Giertych (@GiertychRoman) May 26, 2020

