Roman Giertych chce zawiesić prokuratora prowadzącego śledztwo w sprawie zamachu stanu. Jest riposta Ziobry

Prześwietlamy Ziobrę! Tak jawi się w oczach politycznych wrogów i przyjaciół: "Jest zdolny do wszystkiego"

Giertych chce natychmiastowego zawieszenie w czynnościach

Podjęliśmy jednogłośnie uchwałę Prezydium Zespołu KO ds. Rozliczenia PiS o skierowaniu do Prokuratora Generalnego wniosku o natychmiastowe zawieszenie w czynnościach prokuratora Michała Ostrowskiego wraz z obniżeniem mu uposażenia za nielegalne wszczynanie prywatnego śledztwa - napisał na platformie X Roman Giertych, poseł KO, przewodniczący zespołu KO ds. rozliczenia PiS. To właśnie prok. Ostrowski po zawiadomieniu Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego poinformował o wszczęciu śledztwa w sprawie podejrzenia dokonania zamachu stanu m.in. przez premiera Donalda Tuska, marszałków: Sejmu i Senatu, szefa Rządowego Centrum Legislacji oraz niektórych sędziów i prokuratorów. Według prezesa TK, przestępstwo polega na tym, że od 13 grudnia 2023 r. osoby te działają "w zorganizowanej grupie przestępczej", mając na celu "zmianę konstytucyjnego ustroju RP oraz działając w celu osiągnięcia lub zaprzestania działalności TK oraz innych organów konstytucyjnych, w tym KRS i SN".

Zdaniem Ziobry jest panika

Do słów Giertycha odniósł się Zbigniew Ziobro. Zdaniem ministra sprawiedliwości widać panikę w obozie rządzącym. - Bo nawet niemieckie media informują o zamachu na ustrój państwa. Śledztwo prowadzi prok. Ostrowski, który nie daje się zastraszyć. Nie da się już ukryć bezprawnego, siłowego przejęcia publicznych mediów, sądów i prokuratury. Nie da się przemilczeć paraliżowania Trybunału Konstytucyjnego, KRS i Sądu Najwyższego - uważa polityk PiS.

Prokurator Ostrowski piastuje funkcję zastępcy PG od listopada 2023 r., powołał go na to stanowisko ówczesny premier Mateusz Morawiecki z nominacji ówczesnego ministra sprawiedliwości, PG Zbigniewa Ziobry. W marcu 2016 r. objął stanowisko Dyrektora Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej w Prokuraturze Krajowej, a następnie został powołany na stanowisko prokuratora PK. Święczkowski w latach 2016–2022 był prokuratorem krajowym i pierwszym zastępcą prokuratora generalnego

