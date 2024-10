i Autor: Leszek Szymański/PAP

nowy sondaż

Rok rządów Donalda Tuska. Jak dziś zagłosowaliby Polacy? Wszystko jasne, duże zmiany!

Równo rok temu doszło do wyborów parlamentarnych, w wyniku których po ośmiu latach rządów Prawo i Sprawiedliwość straciło władzę, a premierem ponownie został Donald Tusk. Z tej okazji IBRiS przygotował dla "Wydarzeń" Polsatu najnowszy sondaż poparcia partyjnego. Gdyby do wyborów miało dojść w nadchodzącą niedzielę, to jakie byłyby wyniki? Wszystko stało się już jasne!