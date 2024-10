i Autor: Marek Kudelski/Super Express

"dziękuję wam..."

Z okazji ważnej rocznicy Tusk zwrócił się do Polaków. Na to ma nadzieję!

Dokładnie rok temu, 15 października 2023 roku, odbyły się wybory parlamentarne, dzięki którym (pomimo najlepszego wyniku Prawa i Sprawiedliwości) doszło do przejęcia władzy przez koalicję, na czele której stanął Donald Tusk. W ten wyjątkowy dla siebie dzień polski premier postanowił zwrócić się do wszystkich Polaków za pośrednictwem swojego konta na platformie X. W swoim wpisie wyraził on zarówno podziękowanie, jak i nadzieję na nadchodzące lata.