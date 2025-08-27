Rodzinne chwile Kasi Tusk. Zdjęcie dziecka wzruszyło internautów

„Karol Nawrocki i jego otoczenie roszczą sobie prawo do decydowania o polityce zagranicznej” – pisze dziennik.

Premier miał wprost uzgodnić z prezydentem, że Pałac będzie zajmować się tradycyjnie relacjami z USA, ONZ i NATO.

Jednak Tusk nie zamierza odpuszczać kontaktów z Rubio i chce mieć własny kanał w rozmowach o Ukrainie.

Moda i wakacyjny luz

Na zdjęciach widać, jak Kasia Tusk spaceruje boso po plaży w delikatnie prześwitującej czarnej spódnicy i oversize’owym, kremowym swetrze. To klasyczna stylizacja w duchu minimalizmu, z którego znana jest córka byłego premiera. Do tego japonki, proste dodatki i fryzura w niskim koku, naturalna elegancja w czystej postaci.

Morze, słońce i małe rytuały

W stories pojawiły się też złote kadry zachodzącego słońca, fale rozbijające się o brzeg i momenty, w których Kasia zdejmuje klapki, by pójść „zbierać muszelki”.

„Poszła zbierać muszelki” – napisała żartobliwie, pokazując zdjęcie japonek porzuconych na zielonym mchu.

Słodkie chwile i rodzinny czas

Czarnek grzmi, a KUL odcina się od Mazurenki. "Został skreślony z listy studentów"

Nie zabrakło też kadrów rodzinnych, na jednym z ujęć widać splecione rączki dziecka i dłonie mamy, wtulone w miękki sweter w paski. To subtelny, ale poruszający obrazek, który rozczulił obserwatorów.

Na innym zdjęciu Kasia pokazuje stół zapełniony domowymi tartami i deserami, gotowymi na plażowy piknik. Obok nich kieliszki z winem i słoiczki z owocami, klimat letniego spotkania w gronie najbliższych.

Ślub na plaży i letnia opowieść

Nie zabrakło także odrobiny humoru. Kasia Tusk uwieczniła młodą parę fotografowaną na tle morza i skomentowała: „Młoda para to gatunek występujący na plażach, niezależnie od szerokości geograficznej”.

Całość stories to lekki, letni kolaż, moda, natura, bliskość i chwile zatrzymane w kadrze. Kasia Tusk po raz kolejny udowadnia, że w prostocie tkwi siła, a jej instagramowe pocztówki z wakacji mają w sobie wyjątkowy klimat.

Poniżej galeria zdjęć: Kasia Tusk w "Tańcu z gwiazdami".

