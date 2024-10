Patryk Jaki ma bardzo bogate doświadczenie polityczne. Początkowo wstąpił do Forum Młodych PiS, a po trzech latach wstąpił do PO. To właśnie z list tej partii został po raz pierwszy wybrany do Rady Miasta w Opolu. Krótko potem przystąpił do PiS, a w 2011 roku w wyborach parlamentarnych uzyskał mandat poselski.

Ostatecznie przystąpił do Suwerennej Polski (wówczas Solidarnej Polski) Zbigniewa Ziobry. Po tym, jak lider ugrupowania wycofał się z życia publicznego z powodu choroby nowotworowej, przejął tymczasowo obowiązki przewodniczącego, jest także europosłem.

Jak widać Patryk Jaki nie może narzekać na rozwój swojej kariery zawodowej. Czy równie dobrze układa mu się w życiu prywatnym?

Patryk Jaki - rodzina: żona Anna, syn Radek i córka Ola

Patryk Jaki jest synem Ireneusza, byłego doradcy prezydenta oraz prezesem Wodociągów i Kanalizacji w Opolu. O matce polityka wiadomo nie wiele, natomiast jego młodszy brat, Radosław, został bohaterem afery. W maju 2022 roku został bowiem skazany za posiadanie narkotyków. Warto także wspomnieć o pokrewieństwie polityka z raperem Filu-JKey.

Europoseł jest szczęśliwym mężem Anną Kuszkiewicz. Para pobrała się w 2013 roku w kościele katedralnym Świętego Krzyża w Opolu. Wybranka Patryka Jakiego jest absolwentką SWPS, gdzie uczyła się na kierunku wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka.

Małżonka polityka rozpoczęła studia dopiero po urodzeniu pierwszego dziecka, Radka, w 2013 roku. To jednak nie jedyna pociecha pary - w 2022 na świat przyszła ich córeczka, Aleksandra. Maluchy już od najmłodszych lat angażują się w pomaganie rodzicom.

- Jest kuchnia, salon, w którym bawimy się z dziećmi, rysujemy, odpoczywamy. Najbardziej jednak lubimy całą rodziną gotować. Dzieci uczą się już gotować. Rano np. robimy jajecznicę, a dzieci biją jajka, kroją szynkę. Ostatnio gotowaliśmy też rosół. I jak na swój wiek nasze świetnie radzą sobie w kuchni. Mają też swoją kuchenkę zabawkę, gdzie często przesiadują i razem się bawią - opowiadał nam Patryk Jaki w programie "Politycy od kuchni". - Pokazujemy dzieciom globus, nasz synek Radek bardzo lubi morze i często jeździ palcem po globusie zatrzymując się na morzu - dodał.

Mimo licznych obowiązków, Patryk Jaki stara się każdą wolną chwilę poświęcać swoim najbliższym - pomaga żonie w sprzątaniu, gra z dziećmi w piłkę w ogrodzie i czyta im bajki na dobranoc.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Patryk Jaki:

Sonda Jak oceniasz działalność europosła Patryka Jakiego? Dobrze Źle