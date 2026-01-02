Rodzina astronauty się powiększy. Sławosz Uznański-Wiśniewski ogłosił radosną wiadomość

Sławosz i Aleksandra Uznańscy-Wiśniewscy spodziewają się dziecka wiosną 2026 roku, co astronauta ogłosił w mediach społecznościowych.

Sławosz Uznański-Wiśniewski to drugi Polak w kosmosie i pierwszy na ISS, który w czerwcu 2025 roku odbył misję Axiom-4.

Para poznała się przypadkowo w Łodzi, gdy Aleksandra prowadziła kampanię wyborczą, co zaowocowało zaręczynami w Teksasie i ślubem w Łodzi.

Aleksandra Uznańska-Wiśniewska jest posłanką Koalicji Obywatelskiej, a jej mąż, dr Sławosz Uznański-Wiśniewski, to były pracownik CERN.

Sławosz Uznański-Wiśniewski i Aleksandra Uznańska-Wiśniewska spodziewają się dziecka

Nowy rok przyniósł ważną wiadomość z życia prywatnego jednego z najbardziej rozpoznawalnych Polaków ostatnich miesięcy. Sławosz Uznański-Wiśniewski poinformował w mediach społecznościowych, że wraz z żoną, Aleksandrą Uznańską-Wiśniewską, oczekują dziecka - podał Pudelek Wpis wywołał natychmiastową falę gratulacji i komentarzy.

"Kochani, wiosną 2026 powiększy nam się rodzina. Szczęśliwego Nowego Roku" - napisał w mediach społecznościowych Sławosz Uznański-Wiśniewski.

Drugi Polak w kosmosie

Dr Sławosz Uznański-Wiśniewski urodził się 12 kwietnia 1984 roku w Łodzi. Wspominał kiedyś, że data jego urodzin była w domu powodem do żartów i symbolicznych życzeń. - W każde urodziny moja mama życzyła mi wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kosmonauty - wspominał podczas jednej z konferencji.

Po ukończeniu VIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi studiował elektronikę i telekomunikację na Politechnice Łódzkiej. Od 2011 roku był związany z CERN w Szwajcarii, gdzie pracował przy projektach naukowych na najwyższym światowym poziomie.

Przełomowym momentem okazał się udział w misji Axiom-4 w czerwcu i lipcu 2025 roku. Poleciał wtedy na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS), zostając drugim Polakiem w kosmosie oraz pierwszym przedstawicielem kraju na ISS. Podczas lotu realizował eksperymenty z obszaru biologii, technologii i medycyny, a także promował polską naukę i kulturę.

Historia pary: od ulicy Piotrkowskiej do ślubu w Łodzi

Aleksandra Uznańska-Wiśniewska jest posłanką Koalicji Obywatelskiej. Ich historia zaczęła się nieformalnie i – jak podkreślali – zupełnie przypadkowo w Łodzi, gdy polityczka prowadziła kampanię na ulicy Piotrkowskiej - pisze serwis pudelek.pl. Astronauta opowiadał później o tym spotkaniu w programie „Halo tu Polsat”.

"Akurat przechodziłem i zobaczyłem Aleksandrę, która się do mnie uśmiechnęła. Ten uśmiech mnie pokonał" - wspominał Uznański.

Para zaręczyła się w Teksasie latem 2024 roku, a 2 stycznia 2025 roku wzięła ślub w Łodzi. Kilka dni później Uznański rozpoczął w USA intensywne przygotowania do misji kosmicznej.

Złote Laury 2025 - dr inż. Sławosz Uznański-Wiśniewski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.