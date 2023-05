Robert Winnicki w szpitalu. Wiemy co się stało

Kim jest generał Tomasz Piotrowski? To jego wini Błaszczak

O stanie zdrowia Roberta Winnickiego poinformował dziennikarz Krzysztof Lech Łuksza, związany ze środowiskami narodowymi. Łuksza napisał, że poseł Konfederacji trafił do szpitala. Najprawdopodobniej z zawałem mięśnia sercowego. Taka sytuacja miałaby stawiać pod znakiem zapytania nawet jego udział w kampanii wyborczej. Sprawdziliśmy, jak czuje się jeden z liderów Konfederacji. - Trafił do szpitala z podejrzeniem stanu przedzawałowego. Po badaniach został wypuszczony do domu. Teraz czuje się już dobrze, odpoczywa - mówi nam jeden z najbliższych współpracowników prezesa Ruchu Narodowego.

Robert Winnicki ma 38 lat. W Sejmie zasiada od 2015 roku. Pierwszy mandat uzyskał z list Kukiz'15, a w 2019 roku stratował już pod aktualnymi do dziś sztandarami Konfederacji. bezskutecznie kandydował też w wyborach w 2007 roku, ale Liga Polskich Rodzin, na listach której figurował, nie przekroczyła progu 5% i nie wprowadziła na Wiejską żadnego parlamentarzysty. Robert Winnicki od 2009 roku był szefem Młodzieży Wszechpolskiej, w tym czasie był też jednym z głównych twórców Marszu Niepodległości.

Bardzo przykra informacja: Robert Winnicki trafił do szpitala, prawdopodobnie z zawałem mięśnia sercowego. Robert czuje się już dobrze, ale jego aktywność w kampanii stanęła pod znakiem zapytania. Teraz najważniejsza jest rekonwalescencja i powrót do pełni sił. Zdrowia!— Krzysztof Lech Łuksza (@krz_luksza) May 12, 2023