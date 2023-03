Robert Biedroń załatwiał aborcję dla Polek z fińską premier Sanną Marin! "Macie moje pełne wsparcie"

Do Helsinek na spotkanie z fińską premier przybyła w czwartek delegacja Lewicy, a w jej składzie współprzewodniczący Nowej Lewicy i europoseł Robert Biedroń, wiceszefowie klubu Lewicy Krzysztof Śmiszek i Beata Maciejewska oraz posłanki Wanda Nowicka i Katarzyna Kretkowska. Po spotkaniu obie strony ogłosiły uzgodnienie porozumienia o współpracy.

Fińska premierka Sanna Marin: wspieram Polki w ich prawie do aborcji

- Gabinet Sanny Marin chce pomóc Polkom w dostępie do ich podstawowych praw - potwierdził w czwartek współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń. - Nasze rodzime partie Nowa Lewica i Socjaldemokratyczna Partia Finlandii rozpoczynają rozmowy o szczegółach technicznych. W nowej kadencji fińskiego rządu dojdzie do finalizacji postulatu, jeśli gabinet Sanny Marin się utrzyma, czego jej serdecznie życzę - napisał Robert Biedroń w swoich mediach społecznościowych. - Zawsze będziemy walczyć o prawa kobiet - dodał we wpisie współprzewodniczący Nowej Lewicy.

- Pragnę wyrazić solidarność z wszystkimi kobietami w Polsce. Macie moje pełne wsparcie – mówiła szefowa fińskiego rządu Sanna Marin. Zapewniła również, że kwestia dostępności aborcji dla Polek będzie jedną z wielu ważnych spraw, którymi zajmie się zaraz po wyborach, które w Finlandii odbędą się w kwietniu.

Roberty Biedroń: bezkosztowa aborcja dla Polek u naszych fińskich przyjaciół

Przed wyjazdem do Finlandii w rozmowie z PAP Robert Biedroń przekonywał: - Sytuacja Polek zmieni się na lepsze, gdy Lewica dojdzie do władzy. To wydarzy się za niecałe pół roku. Ale nie ma na co czekać. Dlatego jednym z głównych tematów poruszanych na spotkaniu będzie wsparcie Finlandii w zakresie bezpłatnego i bezpiecznego przerywania ciąży dla Polek w fińskich gabinetach ginekologicznych. Robert Biedroń podkreślił, że jego formacja chce, aby Polki miały możliwość bezkosztowego zabiegu na terenie "naszych fińskich przyjaciół".

Jakie jest aktualne prawo aborcyjne w Polsce?

Przepisy antyaborcyjne obowiązujące od lat 90. w Polsce zostały zmienione na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku. Wcześniej obowiązująca od 1993 r. Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, zwana tzw. kompromisem aborcyjnym, zezwalała na dokonanie aborcji w trzech przypadkach: w sytuacji, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (gwałt, kazirodztwo) oraz w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Ta ostatnia przesłanka została uznana przez TK w październiku 2020 r. za niekonstytucyjną.

Wynikający z tej decyzji zakaz przerwania ciąży w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub jego nieuleczalnej i zagrażającej życiu choroby wywołał falę ostrych protestów w całym kraju.

Express Biedrzyckiej - Robert BIEDROŃ Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.