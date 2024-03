Rewolucyjne zmiany w abonamencie RTV. Ważny człowiek z obozu Tuska potwierdza. To musisz wiedzieć!

Donald Tusk planował likwidację abonamentu radiowo telewizyjnego już podczas pierwszej kadencji rządów PO-PSL po 2007 roku. Prace nad nową formułą mediów publicznych nie przyniosły wówczas efektu, nadchodzi kolejne podejście do tego tematu. Bogdan Zdrojewski przewodniczący sejmowej komisji kultury powiedział w "Sednie Sprawy", że w obozie władzy jest duża determinacji by podjąć próbę likwidacji abonamentu. - Myślę, że determinacja jest taka aby 1 stycznia 2025 abonament zniknął z naszej przestrzeni, ale po to żeby on zniknął trzeba wprowadzić alternatywy - mówi były minister kultury.

Zdrojewski dodaje, że rozważane są dwa warianty alternatywnego finansowania mediów publicznych. - Po pierwsze to mechanizm finansowania telewizji z budżetu państwa w określonej proporcji do PKB tak jak jest to w prawie połowie państw europejskich. Albo będzie to opłata audiowizualna przypisana od razu do PIT czy do CIT w przypadku podmiotów gospodarczych i będzie automatycznie ściągana w wysokości 8, 9 zł miesięcznie- słyszmy od polityka PO.

Według gościa Radia Plus bardziej prawdopodobne jest finansowanie mediów publicznych wprost z budżetu państwa, niż w formie opłaty audiowizualnej. Nowa ustawa medialna zakończyłaby też okres postawienia mediów publicznych w stan likwidacji.

Kontrolowaniem stanu opłacania abonamentu zajmuje się Poczta Polska. W przypadku ujawnienia nieopłacenia tej daniny pada wezwanie do zapłaty 30-krotności miesięcznego abonamentu RTV. Przy dzisiejszej stawce to 819 złotych.

B.ZDROJEWSKI: OD 2025 ROKU NIE BĘDZIE ABONAMENTU