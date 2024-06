Rewolucja w mediach publicznych? Rząd ma pomysł

Kempa wkurzyła się na Tuska. Wmieszała go w sprawę ataku na Polkę w Rzymie! Nazwała go słowem na "m"

"Media publiczne powinny gwarantować dostęp do rzetelnych informacji, a ich misja koncentrować się na kształtowaniu postaw obywatelskich i upowszechnianiu szeroko pojętej kultury" - głosi komunikat na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Proponowana ustawa porusza następujące tematy:

Finansowanie mediów publicznych

Reforma Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Powoływanie władz mediów publicznych

Pluralizm mediów

Konsultacje społeczne potrwają do 23 września 2024 r. Publikację raportu zaplanowano na październik, a pod koniec roku przygotowany zostanie projekt ustawy, a następnie zostanie on skierowany do konsultacji publicznych i międzyresortowych.

ZMIANY W KRAJOWEJ RADZIE RADIOFONII I TELEWIZJI

W propozycjach reformy KRRiT znajdziemy przywrócenie jej 9-osobowego składu tj. 4 członków powoływanych przez Sejm, 2 – przez Senat i 3 – przez Prezydenta. Nowoscią ma być rotacyjność składu. Przy zachowaniu 6-letniej kadencji każdego członka KRRiT – co 2 lata powinna następować wymiana 1/3 członkówZmianie mają również ulec zasady powoływania władz mediów publicznych. Kandydaci będą musieli mieć odpowiednie kompetencje do sprawowania funkcji o którą się ubiegaja, a te będę podawane do wiadomości publicznej. Członkowie zarządów mieliby być wybierani na zasadzie konkursu. Ponadto, Rada Mediów Narodowych ma zostać zlikwidowana.

SKĄD PIENIĄDZE NA MEDIA PUBLICZNE?

Kolejną bardzo ważną kwestią jest finansowanie mediów publicznych. Abonament RTV ma zostać zlikwidowany na rzecz wpłaty z budżetu państwa. Dodatkowe opodatkowanie nie wchodzi w grę — na media publiczne ma zostać przeznaczone co najmniej 0,09 proc. PKB rocznie.

