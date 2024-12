Reuters: Asad zbiegł do Moskwy. Rosja udzieliła mu azylu politycznego

Upadek reżimu i ucieczka Asada

Dramatyczne wydarzenia w Syrii zakończyły się ucieczką Baszara al-Asada. Po 24 latach brutalnych rządów syryjski dyktator opuścił stolicę, gdy rebelianci niemal bez oporu przejęli Damaszek. Jak informuje Reuters, Asad wraz z rodziną znalazł się w Moskwie, gdzie otrzymał azyl polityczny. Informacje te pochodzą z rosyjskich mediów, które powołują się na źródła z Kremla.

Rosja zabezpiecza swoje interesy

Kreml nie traci czasu na zabezpieczenie swoich wpływów na Bliskim Wschodzie. Rosyjskie agencje donoszą, że przedstawiciele Moskwy prowadzą rozmowy z syryjską opozycją. Liderzy rebeliantów mieli zapewnić, że rosyjskie bazy wojskowe oraz dyplomaci pozostaną bezpieczni. To kluczowe dla Rosji, która przez lata wspierała reżim Asada, inwestując w strategiczne bazy na syryjskim wybrzeżu.

Co dalej z Asadem?

Ucieczka Asada do Rosji to symboliczny koniec jednej z najdłuższych dyktatur XXI wieku. Dla wielu to także dowód na to, że żaden autorytarny przywódca nie może czuć się bezpieczny. Czy Rosja udzielając mu schronienia, planuje nową strategię na Bliskim Wschodzie? Świat patrzy teraz na Moskwę i zastanawia się, jaką cenę zapłaci za wsparcie obalonego reżimu.

Spekulacje o śmierci Asada okazały się fałszywe

Po uceczce Baszara al-Asada z Damaszku w mediach pojawiły się spekulacje o jego śmierci. Niektóre źródła sugerowały, że obalony syyryjski dyktator mógł zginąć w katastrofie lotniczej podczas próby ucieczki z kraju.

Jednak według najnowszych doniesień agencji Reuters, informacje te okazały się nieprawdziwe. Asad wraz z rodziną otrzymał azyl polityczny w Moskwie i znajduje się obecnie pod opieką rosyjskich władz. Reuters, powołując się na źródła na Kremlu, podkreślił, że Rosja zabezpieczyła również swoje interesy w Syrii, uzyskując od syryjskich rebeliantów gwarancje bezpieczeństwa dla swoich baz wojskowych i dyplomatów.

Chaos informacyjny i sprzeczne doniesienia były naturalną konsekwencją błyskawicznego upadku reżimu. Ostatecznie jednak Asad żyje i znalazł schronienie u swojego najpotężniejszego sojusznika.

