Nowa gwiazda Kaczyńskiego! Prezes ma nową asystentkę?

W niedzielny poranek Jarosław Kaczyński zaskoczył swoich obserwujących wpisem na platformie X: „Dobrej niedzieli!”. Zdjęcie, które dołączył do życzeń, przedstawia jego uroczą kotkę – Fionę. To pręgowana piękność o hipnotyzujących, zielonych oczach. Siedzi pewnie na biurku prezesa i patrzy w obiektyw, jakby doskonale wiedziała, że to ona gra dziś pierwsze skrzypce.

Lawina komentarzy – Fiona łączy podzielonych internautów

Zdjęcie Fiony błyskawicznie zdobyło popularność. Pod wpisem zaroiło się od komentarzy, w których internauci – zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy Kaczyńskiego – zachwycali się kotką:

„Piękna Fiona! Koty nie mają poglądów, tylko klasy” – napisał jeden z użytkowników. „Choć z polityką prezesa mi nie po drodze, Fiona jest słodka” – dodał inny komentujący.

Nawet najbardziej zażarte spory polityczne przegrały z urokiem kota. Fiona udowodniła, że internet kocha koty – niezależnie od politycznych podziałów.

Fiona i kocia dynastia Kaczyńskiego

Choć Fiona zrobiła furorę, nie jest pierwszym kotem w życiu Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS od lat jest znany ze swojej miłości do kotów. W przeszłości towarzyszyli mu m.in.:

Buś – nieodłączny towarzysz, który zmarł w 2011 roku.

Alik – kolejny kot prezesa, który zginął tragicznie pod kołami samochodu.

Czaruś – elegancki pręgowany kocur, który również był bohaterem kilku medialnych doniesień.

Teraz królową domu Kaczyńskiego jest Fiona – nowa „pierwsza kotka” na Nowogrodzkiej.

Kot – symbol spokoju w burzliwych czasach

W świecie pełnym politycznych napięć i medialnych burz takie zdjęcie pokazuje inną, bardziej ludzką twarz prezesa PiS. Koty Kaczyńskiego od dawna są symbolem spokoju i codzienności w jego życiu. Zdjęcie Fiony to powiew lekkości, który na chwilę odciągnął uwagę od problemów dnia codziennego.

Czy Fiona zostanie nową gwiazdą internetu? Jedno jest pewne – choć polityczne burze nie cichną, Fiona zachowuje kocią godność i spokój.

Poniżej galeria zdjęć wszystkich kotów Kaczyńskiego. Zapraszamy!

Dobrej niedzieli! Na zdjęciu Fiona 🐱

