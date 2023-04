i Autor: East News

Mularczyk komentuje

Reparacje od Niemiec. Rząd przyjął uchwałę

We wtorek, 18 kwietnia, rząd przyjął uchwałę ws. uregulowania w stosunkach polsko-niemieckich kwestii reparacji i odszkodowań od Niemiec. Do sprawy odniósł się wiceminister spraw zagranicznych, Arkadiusz Mularczyk. - Przyjęta we wtorek uchwała ws. reparacji jest formalną odpowiedzią naszego rządu na notę niemiecką i będzie stanowiła podstawę do przygotowania kolejnej noty dyplomatycznej do rządu Niemiec - ocenił.