Sąd podważa zeznania Pawła Szopy obciążające byłych współpracowników Morawieckiego: "Dowód z pomówenia"

Sprzeczne i pozbawione szczegółów zeznania

Portal wPolityce.pl dotarł do pełnej treści postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach, który podważył i uchylił postanowienie prokuratury o zabezpieczeniu na majątku Pawła K. Prokuratorzy twierdzili, że słowa właściciela popularnej firmy odzieżowej "Red is Bed" wskazują na to, że prawdopodobieństwo przyjęcia łapówki przez Pawła K., bliskiego współpracownika Mateusza Morawieckiego jest bardzo wysokie. Zupełnie inaczej widzi to sąd, o czym możemy przekonać się dzięki postanowieniu, które jako pierwszy opublikował portal wpolityce.pl. - Wyjaśnienia Pawła Szopy w części odnoszącej się do Pawła K. pozbawione są konsekwencji, są wewnętrznie sprzeczne ewoluują wraz z częstotliwością składania wyjaśnień, zawierają wiele ogólników, a mało szczegółów, które mogłyby podlegać weryfikacji - pisze Sąd Okręgowy w Katowicach. Stąd, jak czytamy dalej, brakuje podstaw do uznania, że treść tychże wyjaśnień jest wystarczająco wartościowym dowodem.

Sąd mówi o dowodach z pomówienia

- Nie dokonując merytorycznej oceny materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, odnosząc się wyłącznie do dowodu powołanego przez Prokuratora (…) w części odnoszącej się do Pawła K. należy wskazać, że w istocie jest to tzw. dowód z pomówienia - czytamy dalej w uzasadnieniu opublikowanym przez wpolityce.pl.

Paweł Szopa w lutym wyszedł z aresztu. Biznesmen jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej w związku z aferą wokół Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w RARS wszczęto 1 grudnia 2023 r. i prowadzi je Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Dotyczy ono m.in. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez pracowników RARS podczas organizowania i realizowania zakupu towarów, a tym samym działania na szkodę interesu publicznego od 23 lutego 2021 r. do 27 listopada 2023 r. w Warszawie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

