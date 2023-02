Kiedy odbędą się wybory do Sejmu i Senatu 2023? Możliwe terminy

Wybory 2023 to najważniejsze wydarzenie polityczne tego roku. Termin wyborów 2023 wyznacza Konstytucja. Jakie mogą być daty wyborów do Sejmu i Senatu 2023? Poprzednie wybory parlamentarne w Polsce odbyły się 13 października 2019 roku. Datę wyborów parlamentarnych skazuje prezydent. Dzień wyborów ustawowo jest to dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem czterech lat od rozpoczęcia obecnej kadencji Sejmu i Senatu (przypomnijmy, że trwająca teraz kadencja rozpoczęła się 12 listopada 2019 roku), a więc wybory do Sejmu 2023 i wybory do Senatu 2023 mogą zostać wyznaczone na:

15 października 2023 roku

22 października 2023 roku

29 października 2023 roku

5 listopada 2023 roku

Plany przed wyborami 2023. Wspólne listy, osobne starty

Chociaż do wyborów zostało ponad pół roku, to politycy już przygotowują się do wyborczych rozgrywek. Mowa jest o listach wyborczych i tym, jak partie wystartują w wyborach parlamentarnych 2023. Donald Tusk jest orędownikiem wspólnej listy wyborczej opozycji, ale jest już niemal pewne, że ta opcja nie zostanie wybrana przez partie opozycyjne. Jednak temat wspólnej listy pojawił się też w środowisku Zjednoczonej Prawicy. Niedawno Zbigniew Ziobro mówił: - Jako Solidarna Polska przygotowujemy się do samodzielnego startu w wyborach, jesteśmy też gotowi do koalicji z PiS, ale nie za cenę rezygnacji z naszych przekonań - powiedział 17 stycznia w Polsat News. Tema łagodził premier Mateusz Morawiecki w czasie wydarzenia TweetUp, gdy usłyszał pytanie o los Zjednoczonej Prawicy: - Tak, będziemy startowali razem z Solidarną Polską jako Zjednoczona Prawica - zadeklarował.

Takie poparcie ma Solidarna Polska bez PiS

Jak jednak zagłosowaliby Polacy, gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, a PiS startował osobno od Solidarnej Polski? Z najnowszego sondażu Centrum Badań Marketingowych INDICATOR wynika, że partia Ziobry mogłaby liczyć wprost rekordowy wynik. Oto wyniki sondażu partyjnego:

Prawo i Sprawiedliwość (PiS) - 32,1 proc.

Koalicja Obywatelska + Inicjatywa Polska + Zieloni - 26,2 proc.

Polska 2050 Szymona Hołowni - 8,4 proc.

Lewica - 8,8 proc.

Konfederacja - 6,4 proc.

PSL - Koalicja Polska - proc. 5,0

Solidarna Polska - 2,9 proc.

Porozumienie - 1,6 proc.

Kukiz' - 0,9 proc.

Inne - 0,8 proc.

Nie wiem/ trudno powiedzieć 6,9

Rekordowy wynik Solidarnej Polski. Takiego poparcia partia Ziobry nie miała od miesięcy

Wyniki Solidarnej Polski wynoszący 2,9 proc. poparcia to rekord dla partii Zbigniewa Ziobry. Jak widać Solidarna Polska roiśnie w siłę. Przypomnijmy, że w badaniu z końca lipca 2022 przeprowadzony przez IBRiS dla Rzeczpospolitej zdobyła 0,7 proc., a w sondażu Instytutu Badań Pollster wykonanym na zlecenie Super Express w czerwcu zeszłego roku, Solidarna Polska zdobyła 1,59 proc. Najnowsze wyniki są więc zdecydowanie najlepszym wynikiem partii Ziobry od miesięcy. Zatem Solidarna Polska może przesądzić o zwycięstwie PiS, jeśli do wyborów pójdą pod jednym szyldem Zjednoczonej Prawicy.

Badanie zostało przeprowadzone przez Centrum Badań Marketingowych Indicator techniką CAWI (ankieta on-line na panelu selekcyjnym) w dniach od 18 do 20 stycznia 2023 roku na próbie 1000 pełnoletnich obywateli Polski.

NIŻEJ ZOBACZYSZ, JAK ZBIGNIEW ZIOBRO RADZI SOBIE NA STRZELNICY:

Sonda Jak sądzisz, czy PiS wygra kolejne wybory? Tak, sądzę, że partia wygra trzecią kadencję Nie, myślę, że PiS nie ma szans na wygraną Nie wiem, trudno powiedzieć