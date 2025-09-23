Rekonstrukcja rządu z lipca jeszcze się nie skończyła! Szłapka mówi, że koniec już niebawem

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
PAP
PAP
2025-09-23 17:38

Rekonstrukcja rządu rozpoczęta w lipcu jeszcze się nie skończyła! Jak powiedział rzecznik rządu Adam Szłapka, dopiero "w najbliższym czasie" zakończą się wszystkie związane z nią procesy. Jednocześnie nie chce podawać "dokładnego terminu".

Adam Szłapka

i

Autor: Paweł Jaskółka/SUPER EXPRESS Adam Szłapka
  • Rzecznik rządu Adam Szłapka zapowiada rychłe zakończenie rekonstrukcji rządu, nie podając konkretnej daty.
  • Lipcowa rekonstrukcja dotyczyła ministrów i szefów resortów, a kolejne zmiany nastąpią wkrótce.
  • Media spekulują, że premier Donald Tusk ma zakończyć proces rekonstrukcji rządu w najbliższych dniach.
  • W lipcu ogłoszono już zmiany na stanowiskach ministrów w kluczowych resortach, takich jak MSWiA, resort kultury, resort sprawiedliwości, resort energii i resort zdrowia.

Rzecznik rządu zapowiada, że rekonstrukcja rządu skończy się "niebawem", ale nie podaje terminu

Podczas wtorkowej konferencji prasowej, Adam Szłapka został zapytany o to, czy w najbliższym czasie poznamy ostateczny skład rządu, w tym również na poziomie wiceministrów.

- Rekonstrukcja, która miała miejsce w lipcu dotyczyła ministrów i szefów resortów i myślę, że w najbliższym czasie wszystkie procesy z tym związane zostaną zakończone. Ale ja nie będę podawał terminu, czy to jest ten tydzień, czy przyszły. Na pewno jeszcze jakieś zmiany nastąpią – odpowiedział rzecznik rządu, nie zdradzając konkretnej daty.

Komunikaty z poszczególnych ministerstw

Szłapka zasugerował, że oficjalne komunikaty dotyczące zmian kadrowych będą publikowane przez poszczególne ministerstwa. To może oznaczać, że w najbliższych dniach możemy spodziewać się serii ogłoszeń dotyczących obsady stanowisk wiceministrów i innych kluczowych funkcji w poszczególnych resortach.

Według ustaleń Radia ZET, premier Donald Tusk planuje zakończyć proces rekonstrukcji rządu jeszcze w tym tygodniu. Wkrótce powinniśmy poznać nazwiska nowych wiceministrów oraz osób, które utrzymają swoje dotychczasowe stanowiska.

Lipcowa rekonstrukcja – co się zmieniło?

W lipcu premier Donald Tusk ogłosił skład rządu po przeprowadzonej rekonstrukcji. Zmiany objęły kluczowe ministerstwa, a nowymi ministrami zostali:

  • Marcin Kierwiński (MSWiA)
  • Marta Cienkowska (resort kultury)
  • Waldemar Żurek (resort sprawiedliwości)
  • Miłosz Motyka (nowy resort energii)
  • Jolanta Sobierańska-Grenda (resort zdrowia)

Dotychczasowy szef MSWiA, Tomasz Siemoniak, pozostał w rządzie jako koordynator służb specjalnych. Z kolei szef MSZ, Radosław Sikorski, objął funkcję wicepremiera.

Super Biznes SE Google News
Express Biedrzyckiej - Adam Szłapka | 2025 07 02
Co wiesz o Donaldzie Tusku. Pytanie numer 7 tylko dla wielkich znawców życia polityka!
Pytanie 1 z 15
Gdzie urodził się Donald Tusk?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki