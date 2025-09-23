Rzecznik rządu Adam Szłapka zapowiada rychłe zakończenie rekonstrukcji rządu, nie podając konkretnej daty.

Lipcowa rekonstrukcja dotyczyła ministrów i szefów resortów, a kolejne zmiany nastąpią wkrótce.

Media spekulują, że premier Donald Tusk ma zakończyć proces rekonstrukcji rządu w najbliższych dniach.

W lipcu ogłoszono już zmiany na stanowiskach ministrów w kluczowych resortach, takich jak MSWiA, resort kultury, resort sprawiedliwości, resort energii i resort zdrowia.

Rzecznik rządu zapowiada, że rekonstrukcja rządu skończy się "niebawem", ale nie podaje terminu

Podczas wtorkowej konferencji prasowej, Adam Szłapka został zapytany o to, czy w najbliższym czasie poznamy ostateczny skład rządu, w tym również na poziomie wiceministrów.

- Rekonstrukcja, która miała miejsce w lipcu dotyczyła ministrów i szefów resortów i myślę, że w najbliższym czasie wszystkie procesy z tym związane zostaną zakończone. Ale ja nie będę podawał terminu, czy to jest ten tydzień, czy przyszły. Na pewno jeszcze jakieś zmiany nastąpią – odpowiedział rzecznik rządu, nie zdradzając konkretnej daty.

Komunikaty z poszczególnych ministerstw

Szłapka zasugerował, że oficjalne komunikaty dotyczące zmian kadrowych będą publikowane przez poszczególne ministerstwa. To może oznaczać, że w najbliższych dniach możemy spodziewać się serii ogłoszeń dotyczących obsady stanowisk wiceministrów i innych kluczowych funkcji w poszczególnych resortach.

Według ustaleń Radia ZET, premier Donald Tusk planuje zakończyć proces rekonstrukcji rządu jeszcze w tym tygodniu. Wkrótce powinniśmy poznać nazwiska nowych wiceministrów oraz osób, które utrzymają swoje dotychczasowe stanowiska.

Lipcowa rekonstrukcja – co się zmieniło?

W lipcu premier Donald Tusk ogłosił skład rządu po przeprowadzonej rekonstrukcji. Zmiany objęły kluczowe ministerstwa, a nowymi ministrami zostali:

Marcin Kierwiński (MSWiA)

(MSWiA) Marta Cienkowska (resort kultury)

Waldemar Żurek (resort sprawiedliwości)

Miłosz Motyka (nowy resort energii)

Jolanta Sobierańska-Grenda (resort zdrowia)

Dotychczasowy szef MSWiA, Tomasz Siemoniak, pozostał w rządzie jako koordynator służb specjalnych. Z kolei szef MSZ, Radosław Sikorski, objął funkcję wicepremiera.

